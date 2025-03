Apple retrasa lanzamiento de Siri con IA

Apple confirmó que se cancelará el lanzamiento de su asistente digital Siri mejorado con inteligencia artificial y espera desplegar el software ‘en el transcurso del próximo año’.

Según la compañía, el nuevo Siri ofrecerá ‘mayor conocimiento del contexto personal del usuario, además de la capacidad de realizar acciones dentro y entre aplicaciones’.

La empresa ha tenido dificultades para completar las nuevas capacidades anunciadas originalmente en junio durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores. En ese momento, Apple apuntaba a un debut en mayo, un ajuste respecto a planes anteriores, según personas cercanas a la situación.

Las nuevas funciones incluyen Personal Context, que permite a Siri aprovechar datos del usuario para mejorar las respuestas, y App Intents, un sistema para controlar aplicaciones y funciones con mayor precisión en los sistemas operativos de Apple.

A pesar de que las nuevas funciones no están disponibles para los usuarios, Apple las ha promocionado en comerciales de televisión durante meses. No obstante, el asistente recibió algunas mejoras con iOS 18, incluyendo la integración con el chatbot ChatGPT de OpenAI y una opción de texto llamada Type to Siri.

Apple también está desarrollando una versión más avanzada de Siri con una experiencia conversacional mejorada, pero este proyecto también ha sufrido retrasos. Inicialmente previsto para 2026, ahora podría llegar hasta 2027.

El ritmo lento de desarrollo podría hacer que Apple quede aún más rezagado frente a Amazon en el mercado de asistentes de voz. Amazon comenzará a lanzar su asistente Alexa+ este mes.