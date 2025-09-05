Apple rompe récord de ventas en India con 9,000 mdd

Apple alcanzó ingresos de 9,000 millones de dólares en India durante el último año fiscal, un crecimiento de 13% respecto al periodo anterior, impulsado por la fuerte demanda de iPhone y MacBook

Apple registró ingresos cercanos a 9 mil millones de dólares en India durante el último ejercicio fiscal, lo que representa un crecimiento anual de 13% respecto al periodo previo, de acuerdo con información reportada por Bloomberg.

La compañía superó los 8 mil millones de dólares alcanzados en el ejercicio anterior y establece así un máximo histórico de ventas en el mercado indio, considerado estratégico dentro de los planes de expansión global de la tecnológica estadounidense.

El desempeño estuvo impulsado principalmente por la fuerte demanda de iPhone, que concentró la mayor parte de las ventas, mientras que la línea de MacBook también experimentó un repunte significativo.

En paralelo a estos resultados, Apple fortaleció su presencia minorista con la inauguración de dos nuevas tiendas en Bangalore y Pune, que se suman a las ubicadas en Nueva Delhi y Bombay.

En el frente de manufactura, la firma avanza en la diversificación de su cadena de suministro con un proyecto de 1,500 millones de dólares encabezado por Foxconn, su principal socio ensamblador, que contempla una nueva planta de producción en India.

El crecimiento se da en un contexto de tensiones comerciales entre Nueva Delhi y Washington. En agosto, Estados Unidos impuso aranceles de 50% a ciertos productos indios en respuesta a la compra de petróleo ruso; sin embargo, los smartphones y dispositivos móviles fabricados en India quedaron exentos de estas medidas, lo que protege a Apple de impactos directos en este segmento.