Apple se une al club de los 4 billones de dólares junto a Nvidia y Microsoft

Apple superó brevemente los cuatro billones de dólares en capitalización bursátil durante la sesión de este martes, convirtiéndose en la tercera empresa en alcanzar esa cifra, después de Nvidia y Microsoft.

Las acciones de la fabricante del iPhone alcanzaron esta mañana su valor máximo de 269.87 dólares, lo que permitió que su capitalización superara por primera vez el umbral de los cuatro billones.

Las grandes tecnológicas estadounidenses, que dominan tanto el mercado nacional como el global, han incrementado su valor casi de forma paralela en los últimos años conforme avanzan sus desarrollos y productos.

De acuerdo con los analistas, el alza en el precio de las acciones de Apple se debe a las buenas perspectivas de demanda de su modelo más reciente, el iPhone 17, a pesar de la incertidumbre generada por la política arancelaria de Estados Unidos y la competencia proveniente de China.

Nvidia, líder en la fabricación de chips para inteligencia artificial, fue la primera empresa en superar los cuatro billones de dólares en julio pasado, impulsada por el auge del sector, y actualmente mantiene una valoración cercana a los 4.5 billones.

Microsoft fue la segunda en alcanzar ese nivel, también en julio, tras presentar resultados trimestrales que reflejaron el sólido desempeño de su negocio en la nube, Azure, situándose ahora en alrededor de 4.03 billones.

Las grandes tecnológicas han competido de forma muy cerrada en Wall Street, aunque Apple, que anteriormente lideraba la carrera, ha cedido terreno frente a Nvidia y Microsoft, que encabezan el mercado impulsadas por la inteligencia artificial.

Apple fue la primera empresa del mundo en superar un billón de dólares en capitalización en 2018; luego alcanzó los dos billones en 2020 y los tres billones en 2022, mostrando ahora un ritmo de crecimiento más moderado.