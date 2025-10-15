Apple sigue en la cima y Nvidia alcanza récord

Apple mantiene el primer lugar entre las marcas más valiosas, mientras Nvidia aumenta su valor 116%

Apple sigue liderando el ranking de las 100 marcas más valiosas del mundo, mientras que Nvidia es la que más creció, según el informe ‘Best Global Brands’ de Interbrand.

Nvidia aumentó su valor un 116%, llegando a más de 43,200 millones de dólares y colocándose en el puesto 15. Otras marcas que también subieron fuerte fueron YouTube (61%), Netflix (42%) y Uber (64%).

Apple mantiene el primer lugar con un valor cercano a los 470,900 millones de dólares, aunque cayó un 4% por segundo año consecutivo.

El valor total de las 100 marcas supera los 3.6 billones de dólares, impulsado por nuevas incorporaciones como BlackRock, Booking, Qualcomm, BYD y Shopify, y el auge de plataformas digitales como Instagram, YouTube, Netflix, Amazon y Disney.

En el sector automotriz, Toyota, Mercedes y BMW se mantienen en el top 20, mientras que Tesla cayó un 35% frente a la competencia. La marca que más creció fue Ferrari, con un 17%.