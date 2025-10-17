Apple TV transmitirá en exclusiva la Fórmula 1 en EU

A partir de 2026, Apple TV será la plataforma exclusiva para ver la Fórmula 1 en Estados Unidos, tras un acuerdo de cinco años valuado en unos 140 millones de dólares por temporada.

A partir de 2026, Apple TV tendrá los derechos exclusivos en Estados Unidos para la transmisión de la Fórmula 1, tras un acuerdo anunciado este viernes entre el campeonato automovilístico internacional y el servicio de streaming.

El contrato, con una duración de cinco años, permitirá que los entrenamientos libres, las clasificaciones, las carreras sprint y los grandes premios se transmitan en territorio estadounidense a través de Apple TV.

Aunque ninguna de las partes ha revelado el monto del acuerdo, medios especializados estiman que el valor ronda los 140 millones de dólares por temporada.

La llegada de Apple TV a la Fórmula 1 pondrá fin a la colaboración que la competición mantenía desde hace siete años con ESPN, el canal deportivo propiedad de Disney.

Este nuevo contrato refleja el creciente interés global por la Fórmula 1. Desde que Liberty Media, una empresa estadounidense, adquirió la organización del campeonato en 2018, la base de seguidores en redes sociales ha aumentado de 18.7 millones a 107.6 millones.

El auge del deporte también ha sido impulsado por series como Drive to Survive, producida por Netflix desde 2019, que ha contribuido al crecimiento de la afición en Estados Unidos, un mercado clave para Liberty Media.

Una encuesta realizada este año por F1 mostró que el 47% de los nuevos aficionados estadounidenses que siguen la categoría desde hace menos de cinco años tienen entre 18 y 24 años, y más de la mitad son mujeres.

El servicio de streaming de Apple también ofrecerá de forma gratuita algunas carreras y entrenamientos durante la temporada. Además, la compañía planea difundir contenido relacionado con el deporte a través de Apple News, Apple Maps, Apple Music, Apple Sports y Apple Fitness+.

Por otro lado, el servicio F1 TV Premium continuará disponible en Estados Unidos, ahora integrado dentro de la plataforma de Apple TV. Los suscriptores de Apple tendrán acceso gratuito a este contenido.

El acuerdo se concreta después de que Apple produjera la película F1: The Movie, protagonizada por Brad Pitt y filmada en varios circuitos durante fines de semana de competición. La cinta, que recaudó cerca de 628 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto aproximado de 200 millones, permitió a Apple desarrollar una nueva tecnología de cámaras para grabar desde los monoplazas, que podría incorporarse a sus futuras transmisiones.

Apple también ha manifestado su interés en integrar funciones de realidad virtual en las retransmisiones.

Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, destacó que se trata de una alianza emocionante para ambas partes. Por su parte, Eddy Cue, vicepresidente de Apple, aseguró que 2026 marcará una nueva era para la Fórmula 1, con la llegada del equipo estadounidense Cadillac y el inicio de un nuevo conjunto de regulaciones técnicas que transformarán los vehículos.