Auge de centros de datos en Chile genera preocupación por efectos en el medio ambiente

Chile impulsa un plan nacional de centros de datos hasta 2030, mientras activistas advierten sobre los riesgos ambientales y la falta de regulación en proyectos de gran escala

Chile se ha consolidado como uno de los países más atractivos de América Latina para alojar centros de datos de inteligencia artificial (IA), impulsado por su energía renovable, buena conectividad y políticas favorables.

Actualmente cuenta con 33 centros operativos y 34 en trámite, y se estima que la industria triplicará su tamaño en los próximos cinco años.

Gigantes tecnológicos como Microsoft, Amazon y Google han comprometido inversiones de 3,300 millones y 4,000 millones de dólares, respectivamente, para expandir su infraestructura en el país. Sin embargo, el crecimiento del sector ha despertado preocupación por los impactos ambientales, especialmente por el alto consumo de agua y energía.

En Cerrillos, al sur de Santiago, Google planea construir su segundo centro de datos sobre un terreno de 23 hectáreas con napas subterráneas que abastecen a varios barrios. El proyecto inicial contemplaba extraer 169 litros de agua por segundo, equivalente al consumo de 18 mil hogares, lo que generó la oposición de vecinos y organizaciones ambientales. Tras las protestas, la compañía presentó una nueva propuesta sin uso de agua, aunque expertos advierten que estos sistemas incrementan el consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero.

La capacidad total de los centros de datos en Chile se ha multiplicado por cinco en la última década, alcanzando los 198 MW. Según el sector, los nuevos proyectos buscan operar con energía 100% renovable y tecnologías de enfriamiento más eficientes.

El gobierno chileno impulsa un plan de desarrollo de centros de datos hasta 2030, con énfasis en la descentralización hacia regiones como Atacama y Magallanes. No obstante, investigadores y activistas alertan sobre una desregulación ambiental que podría reducir la transparencia y aumentar los riesgos ecológicos.

Chile apuesta por convertirse en un centro regional de procesamiento de datos, aunque enfrenta el desafío de equilibrar la expansión tecnológica con la sustentabilidad de sus recursos naturales.