Aunque digitalización crece, 82% de compras presenciales en México se pagan en efectivo

En México, 82% de las transacciones presenciales de la población bancarizada se realizan en efectivo.

El 53% de los consumidores prefiere usar tarjeta de débito para pagos presenciales, mientras que el 28% sigue optando por efectivo.

En comercio electrónico, el 45% de los consumidores prefiere tarjeta de crédito, cifra entre las más altas de Latinoamérica.

Durante el último año, cerca del 70% de los consumidores bancarizados se vio obligado a usar un medio de pago distinto al que preferían debido a falta de aceptación, problemas técnicos o restricciones del comercio.

El 39% de los usuarios con tarjeta física nunca utiliza pagos sin contacto, mientras que el 33% de quienes poseen dispositivos inteligentes los usan habitualmente para pagos sin contacto.

El 70% de los usuarios con smartphone o smartwatch desea emplear estos dispositivos para confirmar operaciones, enviar dinero o vincular nuevas tarjetas.

La biometría se consolida como método de autenticación, con 63.5% de usuarios mexicanos utilizando huella dactilar u otros métodos biométricos, mientras que la preferencia por contraseñas tradicionales disminuye.

El 70% de los usuarios está dispuesto a adoptar una identidad digital única para pagos, identificación y acceso a servicios. La tokenización reemplaza los datos reales de la tarjeta por un código único durante la transacción.

En compras recientes, 69% utilizó tarjeta de crédito, 40% tarjeta de débito y 50% realizó transferencias bancarias. Para compras de pequeña cuantía, 37.9% prefirió efectivo y 16.7% tarjeta de débito.

El estudio de Nuek, con encuestas a más de 5,200 personas en 13 países de Europa y Latinoamérica, indica que México es el único país que incrementa simultáneamente el uso de efectivo y tarjetas, reflejando un ecosistema financiero heterogéneo y en transformación.

La convivencia entre medios de pago digitales y tradicionales sigue siendo predominante, y la adopción de soluciones simples, accesibles y con mayor aceptación en pequeños comercios es clave para acelerar la digitalización financiera en el país.