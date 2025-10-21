Australia busca consolidarse como proveedor estratégico de tierras raras

Australia firmó un acuerdo con Estados Unidos por 8,500 millones de dólares para fortalecer la producción y exportación de tierras raras, con el objetivo de reducir la dependencia global de China

Australia, considerada la cuarta nación con mayores reservas de tierras raras a nivel mundial, busca consolidarse como un actor estratégico en la cadena global de minerales críticos tras la firma de un acuerdo entre Washington y Camberra.

Con este pacto, el país oceánico pretende fortalecer su posición como proveedor confiable y ampliar su capacidad productiva.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmaron un acuerdo valorado en aproximadamente 8,500 millones de dólares, destinado a impulsar la producción, el procesamiento y la exportación de tierras raras desde Australia hacia Estados Unidos.

El documento establece inversiones conjuntas de al menos 1,000 millones de dólares por cada país durante los próximos seis meses, además del desarrollo de una cartera de proyectos mineros, tecnológicos y de procesamiento que, en conjunto, alcanzarían un valor estimado de 13,000 millones de dólares en los próximos años.

El acuerdo se produce después de que China anunciara que, a partir de noviembre, impondrá restricciones a la exportación de metales esenciales para las industrias tecnológica, energética y de defensa. Ante esta medida, Washington ha planteado la posibilidad de aumentar los aranceles a las importaciones chinas.

Australia cuenta con los cuartos yacimientos de tierras raras más grandes del mundo, solo detrás de China, Brasil e India. Desde hace varios años, el país ha intentado posicionarse como una alternativa a la dependencia del mercado chino en la producción de materiales críticos para la fabricación de vehículos eléctricos, turbinas eólicas, semiconductores y sistemas de defensa.

El país también alberga al único productor de tierras raras pesadas fuera de China, Lynas Rare Earths, cuya operación resulta clave para el suministro global de imanes de alto rendimiento y componentes tecnológicos estratégicos.

Desde la perspectiva del gobierno australiano, la alianza con Estados Unidos tiene un doble propósito: aprovechar su potencial minero y contribuir a la diversificación de las cadenas de suministro internacionales, actualmente dominadas por China.

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, China concentra cerca del 70% de la extracción mundial y más del 90% del procesamiento de tierras raras. En este contexto, la estrategia australiana busca avanzar hacia un modelo de valor agregado mediante el desarrollo de capacidades locales de transformación y refinado, con el fin de reducir la dependencia de la exportación de concentrados minerales.

El gobierno de Camberra ha anunciado la creación de una reserva nacional de minerales críticos con más de 1,200 millones de dólares australianos, destinada a financiar proyectos de extracción y procesamiento en territorio nacional.

Sin embargo, el país enfrenta limitaciones estructurales, ya que la fase de refinado continúa siendo el punto más débil de su cadena de valor, con gran parte del material enviado a China para su procesamiento. La consolidación de una industria integrada, desde la minería hasta la fabricación de componentes avanzados, requerirá inversiones sostenidas, infraestructura energética y avances regulatorios. Expertos advierten que el ritmo de crecimiento industrial podría verse condicionado por la capacidad técnica y ambiental de Australia para responder a la creciente demanda global.