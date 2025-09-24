Australia busca restringir WhatsApp a menores de 16 años

El gobierno australiano prepara una medida que impedirá a menores de 16 años usar aplicaciones como WhatsApp, TikTok y Tinder, en un esfuerzo por reforzar la seguridad digital

Plataformas como WhatsApp, Roblox o Discord y varias aplicaciones de citas podrían incluirse en la lista de redes sociales restringidas para menores de 16 años en Australia, bajo una medida regulatoria que entrará en vigor el próximo 10 de diciembre, de acuerdo con información difundida por la cadena pública ABC.

La disposición establece que los menores de ese rango de edad ya no podrán acceder a Facebook, Instagram —ambas de Meta—, Snapchat, TikTok, X y YouTube.

Según ABC, el organismo independiente del Gobierno australiano encargado de promover la seguridad digital, eSafety, inició contactos con otras 16 compañías para solicitarles una autoevaluación que determine si sus servicios cumplen con la nueva normativa aprobada en noviembre pasado en el Senado.

Entre las empresas contactadas figuran Meta, por WhatsApp; Amazon, por Twitch; y Match Group, operador de más de 45 aplicaciones de citas como Tinder y Hinge.

El regulador describió esta lista de plataformas como inicial y señaló que podría ampliarse, aunque no necesariamente todas las compañías estarán sujetas a la prohibición.

Australia está más cerca de imponer la restricción a menores de 16 años después de que el Ejecutivo publicara el pasado 16 de septiembre las directrices que deberán seguir las plataformas digitales para aplicar la medida, bajo riesgo de multas, con entrada en vigor prevista para finales de este año.

Se espera que la ministra de Comunicaciones australiana, Anika Wells, aborde el tema con líderes internacionales durante la 80ª Asamblea General de la ONU que se celebra hasta el 30 de septiembre en Nueva York. En este mismo evento, el primer ministro Anthony Albanese pronunció un discurso en el que defendió el reconocimiento del Estado palestino.