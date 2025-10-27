Australia demanda a Microsoft por engañar a usuarios de Copilot

La Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC, por sus siglas en inglés) presentó este lunes una demanda ante el Tribunal Federal contra Microsoft Australia y su matriz, Microsoft Corporation, por presuntamente haber engañado a unos 2.7 millones de usuarios del país para que pagaran por el asistente de inteligencia artificial Copilot.

De acuerdo con el regulador, desde el 31 de octubre de 2024 la compañía informó a los usuarios de los planes Microsoft 365 Personal y Familia con renovación automática que debían aceptar la integración de Copilot, lo que implicaba un aumento en el precio anual del 45% y 29%, respectivamente, o cancelar su suscripción.

Sin embargo, no informó sobre una tercera opción, llamada Clásica, que permitía mantener las funciones originales sin incluir Copilot y conservar el precio anterior.

Tras una investigación detallada, la presidenta de la ACCC, Gina Cass-Gottlieb, afirmó que Microsoft habría omitido deliberadamente cualquier referencia a este plan y que la empresa solo lo revelaba cuando los consumidores iniciaban el proceso de cancelación.

El organismo señaló que la integración del asistente de IA representó un incremento considerable en el costo de un servicio esencial para muchos usuarios y empresas australianas, quienes, al no conocer todas las alternativas, habrían aceptado el alza de precios.

La demanda sostiene que Microsoft envió dos correos electrónicos y publicó una entrada en su blog para anunciar los nuevos precios y la incorporación de Copilot, comunicaciones que, según la ACCC, fueron engañosas al omitir la posibilidad de mantener la suscripción sin modificaciones.

El regulador busca que el tribunal imponga sanciones, ordene compensaciones a los consumidores afectados y emita medidas cautelares.

Las multas máximas por violaciones a la Ley Australiana del Consumidor pueden alcanzar los 50 millones de dólares australianos (más de 32.5 millones de dólares estadounidenses), o el 30% de la facturación de la empresa durante el periodo de la infracción.

Microsoft 365, que reúne programas como Word, Excel, PowerPoint y servicios en la nube a través de OneDrive, integra a Copilot como su principal herramienta de inteligencia artificial generativa desde finales de 2024.