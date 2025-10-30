AWS impulsa resultados récord de Amazon durante tercer trimestre

Amazon reportó un beneficio neto de 21,120 millones de dólares y un aumento de 37% frente al año anterior; su división de servicios en la nube creció 20%, contribuyendo al alza en los ingresos totales de 180,200 millones

Amazon reportó mayores ventas y ganancias en el tercer trimestre fiscal, impulsada por el incremento del gasto de los consumidores y el sólido desempeño de Amazon Web Services (AWS).

El beneficio neto alcanzó 21,120 millones de dólares o 1.95 dólares por acción, frente a los 15,330 millones o 1.43 dólares por acción del año anterior, lo que representa un crecimiento de 37%.

Los ingresos totales subieron de 158,880 millones de dólares a 180,200 millones, superando las previsiones de los analistas que esperaban 177,910 millones, según FactSet.

AWS creció 20%, tras un avance de 17.5% en el trimestre anterior. El director ejecutivo, Andy Jassy, señaló que la división mantiene un ritmo de expansión no visto desde 2022 y que la inteligencia artificial impulsa mejoras en toda la compañía.

Amazon prevé para el cuarto trimestre ventas entre 206,000 y 213,000 millones de dólares, frente a los 208,410 millones estimados por analistas.

Las acciones de la empresa subieron 11% en operaciones posteriores al cierre del mercado.

La compañía también anunció el recorte de 14,000 empleos corporativos (equivalente a 4% de su plantilla administrativa) como parte de una estrategia para reducir costos y aumentar la inversión en inteligencia artificial. Su fuerza laboral total asciende a 1.56 millones de personas.