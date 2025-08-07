AWS otorgará 1,000 mdd en descuentos al gobierno de EU

Amazon destinará mil millones de dólares en créditos para agencias federales que utilicen AWS, con el fin de modernizar su infraestructura, capacitar a su personal y fomentar la adopción de inteligencia artificial en el sector público

Amazon anunció que ofrecerá descuentos por un valor de 1,000 millones de dólares en su servicio de nube Amazon Web Services (AWS) para agencias del gobierno de Estados Unidos, de acuerdo con la Administración de Servicios Generales (GSA).

La alianza contempla hasta 1,000 millones de dólares en créditos de incentivo directo para agencias federales, que podrán aplicarse en servicios básicos de AWS, modernización de infraestructura y programas de capacitación para el personal.

Según la GSA, los descuentos, vigentes hasta el 31 de diciembre de 2028, impulsarán la transformación tecnológica a gran escala en el sector público y fomentarán la innovación en inteligencia artificial.

El administrador interino de la GSA, Michael Rigas, destacó que la administración de Donald Trump está modernizando rápidamente sistemas obsoletos, simplificando procesos y generando ahorros para los contribuyentes mediante adquisiciones centralizadas.

Por su parte, el director ejecutivo de AWS, Matt Garman, señaló que este acuerdo representa un avance importante en la transformación digital de los servicios gubernamentales.

El pacto entre Amazon y la GSA se asemeja al que anunció recientemente OpenAI, que ofrecerá su servicio corporativo ChatGPT a las agencias federales por un dólar durante el próximo año, con el objetivo de optimizar su funcionamiento.

La GSA también incorporó a su catálogo los modelos de inteligencia artificial de OpenAI y de empresas como Google y Anthropic, para que las agencias puedan adquirirlos y utilizarlos.

Anthropic informó que su modelo de IA Claude ya está disponible para las agencias a través del programa de compras de la GSA, con precios y términos previamente negociados que cumplen con las regulaciones federales. La compañía afirmó que esta colaboración ayudará a las instituciones gubernamentales a aprovechar la inteligencia artificial para modernizar sus operaciones.