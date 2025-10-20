AWS se recupera tras fallas en sus servidores en EU

Amazon Web Services informó que la mayoría de sus servicios ya opera con normalidad tras una falla en uno de sus centros de datos en Estados Unidos que afectó a usuarios en distintas regiones del mundo

Amazon Web Services (AWS) informó que la mayoría de sus servicios ya se ha recuperado tras las fallas registradas en una de sus regiones en Estados Unidos, las cuales provocaron interrupciones a miles de usuarios en distintas partes del mundo.

La empresa explicó este lunes que continúa trabajando para restablecer por completo el servicio después de una caída que afectó a redes sociales, plataformas de videojuegos, sistemas informáticos, sitios web y aplicaciones a nivel global.

Por ahora, la mayoría de las solicitudes a los servicios de AWS deberían procesarse con normalidad, aunque podrían persistir algunos errores debido a la acumulación de peticiones pendientes.

Hace una hora, AWS indicó que ya había identificado una posible causa del problema, localizada en uno de sus centros de datos en Estados Unidos.

Las fallas se presentaron en las instalaciones de AWS en Virginia del Norte, uno de los centros de datos más grandes y antiguos de la compañía.

Dos horas después de haberse reportado la incidencia, AWS contabilizó 58 servicios afectados, incluyendo uno completamente interrumpido: Amazon DynamoDB, su base de datos.

De acuerdo con la información publicada por la empresa, el origen del problema estaría relacionado con el funcionamiento de ese servicio y su comunicación con el centro de datos en Estados Unidos.