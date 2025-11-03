AWS y OpenAI sellan alianza estratégica por 38,000 mdd

Amazon Web Services proveerá su infraestructura en la nube para impulsar y escalar las operaciones de inteligencia artificial de OpenAI, en un acuerdo que incluye el uso masivo de chips Nvidia

Amazon Web Services (AWS) y OpenAI anunciaron una alianza estratégica multianual valuada en 38,000 millones de dólares, mediante la cual OpenAI utilizará la infraestructura de AWS para operar y escalar sus principales cargas de trabajo de inteligencia artificial, con inicio inmediato.

Según el acuerdo, que contempla un crecimiento progresivo durante los próximos siete años, OpenAI tendrá acceso a la capacidad de cómputo de AWS, que incluye cientos de miles de unidades GPU de última generación de Nvidia, con la posibilidad de escalar hasta decenas de millones de CPUs para acelerar el desarrollo de sistemas de agentes inteligentes.

AWS destacó su amplia experiencia en la operación de infraestructura de IA a gran escala, con clústeres que superan las 500,000 unidades de cómputo, asegurando altos niveles de seguridad, confiabilidad y rendimiento. La combinación de la experiencia de AWS en infraestructura en la nube y los avances de OpenAI en inteligencia artificial generativa permitirá que millones de usuarios continúen obteniendo valor de ChatGPT y otras herramientas basadas en IA.

La infraestructura desarrollada por AWS para OpenAI incorpora un diseño arquitectónico avanzado, optimizado para ofrecer la máxima eficiencia y desempeño en procesamiento de IA. Los clústeres integran GPUs Nvidia GB200 y GB300 conectadas mediante Amazon EC2 UltraServers dentro de la misma red, lo que reduce la latencia y mejora el rendimiento entre sistemas interconectados.

Estos clústeres están diseñados para soportar distintos tipos de carga, desde la ejecución de inferencias para ChatGPT hasta el entrenamiento de modelos de nueva generación, con la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades futuras de OpenAI.