Banco ruso acelera la adopción del pago con sonrisa

El sistema biométrico de Sberbank, que permite pagar identificando el rostro, ha crecido 5.5 veces en el último año

Más de 4.4 millones de personas en Rusia utilizan el sistema de pago biométrico de Sberbank, que permite realizar compras identificando el rostro del usuario. El servicio, implementado a mediados de 2023, ha registrado un crecimiento de 5.5 veces en el número de transacciones respecto al año anterior, según datos del banco.

Kirill Tsaráev, directivo de Sberbank, explicó que el reconocimiento facial es más rápido cuando los usuarios sonríen, ya que la expresión activa más músculos faciales y acelera la identificación. Sin embargo, reconoció que aún hay clientes que prefieren no usar este método, por lo que la adopción masiva podría tardar más tiempo.

El banco también evalúa incorporar nuevas formas de pago, como la identificación mediante la palma de la mano, para ampliar las opciones biométricas disponibles.

De acuerdo con el Banco Central de Rusia, los pagos digitales continúan ganando terreno en el país y ya representan el 87% de todas las operaciones financieras realizadas hasta octubre de 2025.