Bancos pierden ventaja ante PayTechs

Los bancos enfrentan una pérdida de competitividad frente a las PayTechs, que ofrecen registros más rápidos, costos menores e infraestructura más confiable

El 40% de los pequeños y medianos comercios evalúa cambiar a servicios de pago ofrecidos por PayTechs, según el más reciente Informe Mundial de Pagos 2026 del Instituto de Investigación de Capgemini.

Las PayTechs son empresas que ofrecen soluciones tecnológicas para el procesamiento de pagos, como PayPal, Stripe, Stori y Clip, entre otras.

El estudio señala que los bancos enfrentan un deterioro en la satisfacción de sus clientes comerciales, con apenas 15% de aprobación entre pequeños negocios y 22% entre medianos.

Aun así, 66% de los comercios continúa utilizando proveedores financieros tradicionales, lo que representa un margen de oportunidad si las instituciones logran modernizar su oferta tecnológica.

El análisis detalla que los bancos han perdido impulso en el negocio de servicios para comercios debido a la presión sobre los márgenes, el alto costo operativo y la complejidad de su infraestructura. Mientras 70% de los comercios considera fundamental contar con sistemas de pago confiables, solo 19% de los bancos confía en su capacidad para ofrecerlos. Además, 69% de los comercios demanda procesos de incorporación ágiles, aunque apenas 13% de las instituciones financieras indica estar preparada para cumplir con esa expectativa.

El contraste con las PayTechs es considerable. El proceso de alta de un comercio con un banco puede tardar hasta siete días y costar en promedio 496 dólares, mientras que con una PayTech el registro se completa en menos de 60 minutos con un costo aproximado de 214 dólares. Esta brecha operativa impacta directamente en la experiencia del cliente, que llega a registrar hasta nueve horas de inactividad al año por fallos en los sistemas de pago tradicionales.

En materia de innovación, las PayTechs marcan la pauta. 70% de ellas ya utiliza orquestación de pagos, frente a 47% de los bancos. Asimismo, 60% de las PayTechs ha adoptado inteligencia artificial generativa, mientras solo 41% de las instituciones tradicionales lo ha hecho. En regulación, 59% de las nuevas empresas analiza marcos de identidad digital y casi la mitad prioriza el desarrollo de monedas digitales y estables, frente a 23% y 38% de los bancos, respectivamente.

El informe también advierte sobre deficiencias en la prevención de fraude. Solo 26% de los ejecutivos bancarios confía plenamente en la capacidad de sus entidades para ofrecer seguridad avanzada, mientras los comercios reportan pérdidas equivalentes a 2% de sus ingresos por fraude y hasta nueve horas anuales de inactividad por sistemas poco confiables.

Las transacciones sin efectivo se han cuadruplicado en la última década, con 90% de ellas realizadas en entornos minoristas o B2C. En 2024, el volumen superó 1.6 billones de operaciones y se proyecta que alcance 3.5 billones para 2029. Los pagos instantáneos y las billeteras digitales aumentaron su participación del 13% en 2020 al 25% en 2024, mientras las tarjetas retrocedieron del 65% al 52% en el mismo periodo.

La región Asia-Pacífico lidera la expansión global con 800 mil millones de transacciones digitales registradas en 2024 y un crecimiento proyectado de 21% para 2025. En contraste, América del Norte reportó 256 mil millones de transacciones y un crecimiento más moderado de 7%.

Capgemini señala que los bancos aún conservan ventajas competitivas como la confianza, la estabilidad y el capital circulante. 78% de los comercios valora su reputación de marca, 49% su permanencia en el mercado y 46% su portafolio de productos financieros. Sin embargo, para mantener relevancia deberán ofrecer soluciones integradas, personalizadas y competitivas frente a las PayTechs, capaces de combinar agilidad operativa con innovación tecnológica.