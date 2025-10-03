Bell prepara servicio celular satelital para 2026

La compañía canadiense anunció pruebas exitosas de llamadas y datos desde satélites en órbita baja, en alianza con AST SpaceMobile, con el objetivo de cubrir regiones remotas

Bell anunció que en 2026 planea iniciar un servicio de telefonía móvil basado en satélites, en alianza con AST SpaceMobile, utilizando satélites en órbita terrestre baja.

La empresa informó que recientemente completó con éxito una llamada de voz directa desde el espacio hacia un teléfono inteligente estándar, sin necesidad de modificaciones, a través de una red inalámbrica canadiense operada con satélites de AST SpaceMobile.

La demostración incluyó también transmisión de datos de banda ancha, mensajes SMS y alertas de emergencia, utilizando el espectro de baja frecuencia de Bell.

Según la compañía, este servicio busca cerrar la brecha entre sus redes terrestres y las regiones de difícil acceso geográfico.

El director de tecnología de Bell, Mark McDonald, destacó que esta innovación abre oportunidades clave para operaciones y monitoreo en zonas remotas, con aplicaciones en sectores como recursos naturales, energía y medio ambiente.

En paralelo, Rogers Communications anunció el mes pasado que ampliará su servicio de mensajería satelital a móviles lanzado en julio, y trabaja en extender la cobertura a aplicaciones, datos y llamadas de voz.