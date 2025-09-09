Bell presenta Bell Cyber con servicios de ciberseguridad avanzada con IA

Bell Canadá integró todas sus capacidades de ciberseguridad en una sola marca, ofreciendo soluciones de nueva generación con inteligencia artificial y automatización para detectar y contener amenazas en menos de 5 minutos

Bell Canada presentó Bell Cyber, una nueva marca dentro de su portafolio de servicios tecnológicos que ofrecerá soluciones de ciberseguridad basadas en inteligencia artificial.

Con esta iniciativa, la compañía integra todas sus capacidades de ciberseguridad bajo una sola marca y complementa otros proyectos recientes, como el lanzamiento de Bell AI Fabric y la marca de servicios tecnológicos Ateko.

La empresa de telecomunicaciones con sede en Montreal indicó que Bell Cyber ofrecerá servicios de seguridad de nueva generación al combinar sus plataformas internas e infraestructura de telecomunicaciones con detección de amenazas en tiempo real y operaciones avanzadas de seguridad.

La tecnología incorpora inteligencia artificial y automatización para identificar y contener amenazas en menos de cinco minutos.

John Watson, presidente del grupo Bell Business Markets, AI y Ateko, afirmó que se trata de una inversión en la protección de clientes y del país, que fortalece la capacidad de resguardar a empresas e instituciones en un entorno de riesgos cada vez más complejo.