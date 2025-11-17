Berkshire apuesta por Alphabet con 4.9 mil mdd

Las acciones de Alphabet subieron 5.2% luego de que Berkshire Hathaway comprara una participación valuada en 4.9 mil millones de dólares, una de las últimas inversiones importantes bajo Warren Buffett

Las acciones de Alphabet subieron 5.2% luego de que Berkshire Hathaway reveló una participación valuada en 4.9 mil millones de dólares, una de las últimas apuestas relevantes del conglomerado bajo el mando de Warren Buffett.

La compra, poco común para Berkshire en el sector tecnológico, ocurre mientras crecen las dudas sobre el fuerte gasto en inteligencia artificial, ya que las grandes tecnológicas destinan enormes recursos a centros de datos y chips avanzados.

Documentos recientes mostraron que Berkshire tenía 17.85 millones de acciones de la matriz de Google al 30 de septiembre, con un valor cercano a 4.93 mil millones de dólares al último cierre. Aunque la inversión puede interpretarse como una señal de confianza en el sector, las dudas sobre la sostenibilidad del gasto han provocado ajustes en el mercado.

Buffett dejará el cargo de director ejecutivo a finales de 2025 y será reemplazado por Greg Abel. No está claro si la compra fue decidida por él o por sus gestores de portafolio, aunque Buffett suele manejar las inversiones de mayor tamaño.

La operación da a Berkshire una posición en un gigante tecnológico con una valuación más moderada frente a otras empresas de inteligencia artificial. Alphabet cotiza a 25 veces sus ganancias esperadas, por debajo de Nvidia y Microsoft.

Berkshire también recortó su participación en Apple y en Bank of America, mientras su reserva de efectivo llegó a un nivel récord, lo que genera inquietud entre inversionistas que temen que las valuaciones estén demasiado altas.

Aun así, la apuesta por Alphabet refleja una estrategia más selectiva en compañías que considera sólidas. En lo que va del año, las acciones de Alphabet avanzan 46%, superando ampliamente al S&P 500.