Bitcoin baja de los 100,000 dólares tras perder 6%

El precio del bitcoin cayó 6% y el Nasdaq retrocedió 1.7%, reflejando la preocupación de los inversionistas por el ritmo de crecimiento de las empresas de inteligencia artificial

Este martes, Bitcoin retrocedió 6% en Wall Street y cayó por debajo de los 100,000 dólares por primera vez desde junio.

Durante la jornada, la criptomoneda más popular y negociada del mercado, llegó a descender 6%, cotizando en 99,966 dólares, aunque posteriormente moderó la caída y a las 14:18 hora local (19:18 GMT) se ubicaba en 101,344 dólares.

De acuerdo con el portal especializado CNBC, la baja responde a la preocupación de los inversionistas sobre la sostenibilidad de las valoraciones bursátiles impulsadas por el auge del sector de la inteligencia artificial (IA).

Sin embargo, algunos analistas consideran que el retroceso no estuvo asociado a un factor macroeconómico específico.

Katie Stockton, fundadora y socia directora de la firma Fairlead Strategies, señaló en un análisis citado por MarketWatch que, a pesar de la caída, la tendencia de largo plazo del bitcóin continúa siendo positiva. La especialista estimó que, si se mantiene ese impulso, la criptomoneda podría alcanzar un valor de 134,500 dólares a futuro.

Por su parte, el índice Nasdaq, que agrupa a numerosas empresas enfocadas en inteligencia artificial, también cayó 1.7%, mientras que las acciones de Palantir registraron un descenso de 7.9%.