Bloquean 111,000 ataques bancarios en México

Entre agosto de 2024 y junio de 2025 se registraron 1.8 millones de ataques con troyanos bancarios bloqueados en América Latina, con un promedio de 5 mil intentos por día, según el informe Panorama de Amenazas 2025 de Kaspersky.

La cifra representa una reducción de 45.5% respecto al periodo anterior, cuando se contabilizaron 3.3 millones. Sin embargo, el análisis indica que la amenaza no ha disminuido, sino que ha migrado hacia nuevos entornos.

En México, se detectaron más de 111,000 ataques bloqueados, destacando la transición de los ciberdelincuentes desde las computadoras hacia los dispositivos móviles.

Durante el último año, la compañía identificó tres familias activas de troyanos bancarios para Android, frente a una sola en el periodo anterior, lo que refleja una evolución técnica significativa en las tácticas del cibercrimen financiero.

El informe detalla que esta migración hacia el entorno móvil está impulsada por el incremento del uso de smartphones en operaciones financieras, lo que convierte a estos dispositivos en el nuevo objetivo de los atacantes.

Los ciberdelincuentes están implementando métodos de Sistema de Transferencia Automatizada (ATS), que permiten sustraer fondos directamente desde el dispositivo comprometido, así como Herramientas de Administración Remota (RAT), que otorgan control total del sistema y facilitan la manipulación de aplicaciones bancarias sin intervención del usuario.

De acuerdo con Kaspersky, esta tendencia confirma una reconfiguración del panorama de amenazas: los dispositivos móviles se consolidan como el principal vector de ataque, lo que exige a los usuarios y al sector financiero reforzar las estrategias de seguridad orientadas a entornos móviles.