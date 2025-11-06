Bots de inteligencia artificial aumentan 300%

Entre julio y agosto de 2025, América Latina registró 697 millones de interacciones de bots de IA, con Brasil y México a la cabeza, afectando principalmente comercio y servicios financieros

La actividad de bots impulsados por inteligencia artificial (IA) creció un 300% a nivel global en el último año, según el informe State of the Internet (SOTI) y Fraud and Abuse Report 2025 de Akamai Technologies.

Los bots de IA representan cerca del 1% de toda la automatización detectada en la plataforma, equivalentes a miles de millones de interacciones diarias capaces de manipular analíticas, sobrecargar sistemas y afectar ingresos empresariales.

Entre julio y agosto de 2025, América Latina registró 948,000 millones de interacciones de bots, de las cuales 697 millones fueron generadas por bots de IA. Brasil lidera la región con 408 millones de interacciones, seguido de México con 230 millones. Otros países de la región registraron cifras menores: Colombia 32 millones y Chile 7.6 millones.

Por sectores, el comercio concentró 468 millones de interacciones de bots de IA, principalmente en el segmento minorista (95% de los ataques). Le siguen los servicios financieros con 83 millones y el sector público con 40 millones. Los bots más activos identificados fueron GPTBot, ChatGPT-User, Meta-ExternalAgent, ClaudeBot y OAI-SearchBot.

Los bots facilitan múltiples tipos de fraude digital: automatizan intentos de inicio de sesión con credenciales robadas, prueban tarjetas de crédito obtenidas ilícitamente, generan identidades falsas, saturan transacciones legítimas y obstaculizan procesos críticos de negocio. La proliferación del fraude como servicio (FaaS) ha permitido a cualquiera ejecutar ataques mediante herramientas de IA generativa como FraudGPT o WormGPT, capaces de crear phishing, malware y perfiles falsos en minutos, antes reservados a expertos en ciberseguridad.

Para enfrentar esta amenaza, las empresas deben clasificar bots según su intención y origen, diferenciando entre tráfico legítimo y malicioso. Las mejores prácticas incluyen monitoreo continuo, implementación de soluciones especializadas de gestión de bots y adopción de marcos de defensa como el OWASP Top 10, que permite mapear vulnerabilidades en aplicaciones, API y modelos de IA, priorizando medidas de protección contra control de acceso deficiente, fallas de autenticación, inyecciones, abuso de lógica de negocio, configuraciones incorrectas y exposición de datos.

Fernando Serto, Field CTO de Akamai para Latinoamérica, resalta que los bots de IA encuentran en mercados con alto consumo digital, como México, un entorno ideal para explotar vulnerabilidades y obtener ventajas económicas rápidas, transformando el fraude digital en un servicio escalable y accesible.