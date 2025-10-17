Brasil abre su primera academia para formar influencers

La Community Creators Academy en São Paulo busca profesionalizar a influencers y creadores digitales con cursos que combinan creatividad, estrategia y emprendimiento

Brasil inauguró su primer campus dedicado a formar influencers con enfoque empresarial, considerado el más grande del mundo en su tipo. El complejo cuenta con 14 mil metros cuadrados, cerca de 200 estudios y hasta una playa artificial.

La Community Creators Academy, ubicada en São Paulo, abrió en agosto y ya tiene unos 400 alumnos. Su diseño incluye espacios para grabar videos, podcasts, transmisiones en vivo y hasta baños pensados para crear contenido.

El proyecto fue impulsado por Fabio Duarte, fundador y director ejecutivo, quien busca profesionalizar a creadores de plataformas como YouTube, TikTok e Instagram. Los cursos van desde programas en línea de 3 mil reales (550 dólares) hasta mentorías semestrales de 35 mil reales (6,500 dólares). También ofrece becas.

La academia cuenta con el apoyo de Ânima Educação y marcas como Samsung, YouTube, Universal Music, Natura y Uber. Según Duarte, el objetivo no es enseñar a viralizar, sino ayudar a construir carreras sólidas y sostenibles.

Una encuesta de 2022 mostró que el 75% de los jóvenes brasileños sueña con ser creador de contenido. Entre los estudiantes destacan casos como el de Thaina Cazetta, diseñadora de uñas que ahora busca vivir de las redes sociales, y Yaska Cocovick, creadora con más de 110 mil seguidores que asegura que la clave del éxito está en la ética, el respeto y la autenticidad.