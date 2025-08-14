Brasil anuncia proyecto para regular redes sociales

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva confirmó que su Gobierno prepara un proyecto de ley para controlar el contenido en redes sociales

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva confirmó que su Gobierno está preparando un proyecto de ley para regular las redes sociales, pese a la oposición del presidente estadounidense Donald Trump.

Lula señaló que Trump afirmó que Brasil no puede regular las plataformas digitales estadounidenses, pero aclaró que en el país hay leyes que también aplican a empresas extranjeras que operan en el mercado brasileño.

El mandatario explicó que el proyecto busca frenar prácticas que afectan a niños y adolescentes, como la pedofilia, la difusión de odio y la propagación de desinformación que puede poner en riesgo la democracia.

Aunque no dio detalles específicos del proyecto, fuentes oficiales han adelantado que incluirá medidas para reforzar sanciones a las redes sociales que se nieguen a retirar contenidos considerados dañinos para menores según la Justicia.

Trump ya había advertido sobre las dificultades que enfrentan las plataformas digitales en Brasil, luego de que algunas fueron multadas o suspendidas temporalmente por no cumplir órdenes judiciales de retirar ciertos contenidos o por no contar con representantes legales en el país.

Además, el expresidente estadounidense anunció aranceles adicionales del 50% a algunas importaciones brasileñas, justificando la medida por lo que calificó como persecución política contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta un juicio por golpismo ante la Corte Suprema.

Lula afirmó que Trump cometió un error con Brasil y reiteró que Bolsonaro está siendo juzgado con todas las garantías legales por un intento de golpe de Estado denunciado por sus propios colaboradores.

Respecto a los aranceles, Lula insistió en que Brasil está dispuesto a negociar únicamente sobre bases comerciales, separando la política de las decisiones económicas que afectan las exportaciones brasileñas.