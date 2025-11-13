Brecha de género se amplía en sector tecnológico: 60% de mujeres percibe retroceso

El 59.7% de las mujeres que trabajan en tecnología considera que la paridad de género empeoró en el último año

El 59.7% de las mujeres que trabajan en el sector tecnológico considera que la paridad de género disminuyó en el último año, de acuerdo con el informe 2025 de la Web Summit.

En 2024, el porcentaje de mujeres que percibía retrocesos era de 48%, lo que confirma una tendencia negativa en inclusión y equidad dentro de la industria.

La falta de representación femenina en el ecosistema tecnológico contrasta con la creciente presencia de emprendedoras que desarrollan soluciones basadas en inteligencia artificial (IA) enfocadas en salud femenina, desde detección temprana de enfermedades hasta herramientas de diagnóstico remoto.

Un ejemplo es Alexandra Mont, ingeniera francesa de 32 años y fundadora de ENDOless, una aplicación que utiliza IA para apoyar a las 190 millones de mujeres que viven con endometriosis, una condición que puede tardar hasta siete años en ser diagnosticada. La app analiza patrones de síntomas, genera predicciones personalizadas y facilita la comunicación entre pacientes y médicos mediante informes clínicos automatizados.

Mont, exconsultora de proyectos tecnológicos, explicó que solo 2% del financiamiento global en salud se destina a temas relacionados con mujeres, lo que refleja una brecha estructural tanto en investigación como en inversión.

Otra innovación presentada en el evento fue Muuza, una herramienta clínica digital basada en IA desarrollada por médicas europeas. Su tecnología permite detectar infecciones vaginales como candidiasis, vaginosis bacteriana o infecciones urinarias, mediante cuestionarios inteligentes o análisis de imágenes. Según su directora tecnológica, Estela Jankauskaité, de 27 años, el mayor desafío para las mujeres fundadoras sigue siendo el síndrome del impostor y la falta de referentes femeninos en posiciones técnicas.

En el campo de la salud mamaria, la ingeniera india Shefali Bohra, de 28 años, presentó DotPlot, un dispositivo portátil de ultrasonido doméstico que ayuda a detectar los primeros signos del cáncer de mama, enfermedad que afecta a una de cada siete mujeres en el mundo. El sistema combina hardware de bajo costo con un algoritmo de IA que analiza la textura del tejido mamario y alerta sobre posibles anomalías.

Bohra explicó que su innovación nació de una experiencia personal y busca facilitar la autoexploración guiada con precisión clínica. Detectar a tiempo el cáncer de mama puede marcar la diferencia entre un tratamiento preventivo y uno de emergencia, afirmó.

Pese al avance de estas propuestas, el sector tecnológico continúa enfrentando brechas salariales, subrepresentación en cargos directivos y sesgos de género en el desarrollo de productos. Las participantes del Web Summit coinciden en que la inclusión de más mujeres en tecnología no solo es una cuestión de justicia, sino un requisito para generar innovación con impacto real en la sociedad.