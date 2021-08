Caen 12.9% ganancias de Nintendo tras pandemia

Nintendo reportó entre abril y junio un beneficio neto de 92,747 millones de yenes (unos 714 millones de euros), un 12.9% menos que en el mismo periodo de 2020, tras un retroceso en sus ventas seguido del boom generado en pandemia.

La empresa con sede en Kioto logró además en estos tres meses, primer trimestre del año fiscal nipón, un beneficio bruto de explotación (ebitda) de 128,610 millones de yenes (990 millones de euros), lo que implica un 14.4% interanual menos.

A su vez, redujo su ganancia operativa en un 17.3% hasta los 119,752 millones de yenes (922 millones de euros) y se apuntó una facturación de 322,647 billones de yenes (2,484 millones de euros), un 9.9% menos que en el mismo periodo de hace un año.

El pilar de Nintendo, la consola Switch y los títulos para este dispositivo, se vendieron bien en abril-junio, pero por debajo del impresionante nivel logrado hace un año gracias al lanzamiento, en plena fase de confinamientos en medio mundo, del popular y aplaudido juego ‘Animal crossing: New horizons’.

De este modo, en el periodo trimestral acabado el 30 de junio la comercialización de consolas cayó un 21.7% interanual, mientras que la de software se redujo un 10.2%.

Y esto pese a que títulos lanzados entre abril y junio, como ‘New Pokémon Snap’, ‘Miitopia’ o ‘Mario Golf: Super rush’ lograron colocar respectivamente 2.07, 1.04 y 1.34 millones de unidades.

En cuanto a la parcela digital y pese a que los títulos que solo existen en formato descarga siguieron comercializándose con éxito, la facturación total cayó casi un 25% debido a que se vendieron menos versiones digitales de juegos que también existen en formato físico.

Por su parte, el rendimiento de los contenidos para telefonía móvil se mantuvo sin apenas cambios, facturando tan solo un 0.6% menos interanual.

La empresa mantuvo sin cambios la previsión de resultados que publicó en mayo para la totalidad del ejercicio, que concluye en marzo de 2022, y subrayó que confía en el éxito de potentes títulos para Switch como ‘The Legend of Zelda: Skyward Sword HD’, ‘WarioWare: Get It Together!’ o ‘Metroid Dread’ que se lanzarán en los próximos meses.

Nintendo también deposita sus esperanzas en el nuevo modelo de Switch con pantalla OLED que lanzará en octubre.

De este modo, espera un beneficio neto de unos 340,000 millones de yenes (2,618 millones de euros), un 29.2% menos en comparación con las rutilantes cifras del anterior ejercicio.

Del mismo modo, prevé una disminución de su ganancia operativa del 22% hasta 500,000 millones de yenes (3,850 millones de euros) y una facturación por ventas un 9% menor que se situaría en 1.6 billones de yenes (12,323 millones de euros).