California aprueba primera ley de seguridad en IA

California se convirtió en el primer estado de EU en aprobar una ley que obliga a las grandes empresas de inteligencia artificial a transparentar sus protocolos de seguridad

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó este lunes una ley pionera en Estados Unidos que obliga a las principales empresas de inteligencia artificial (IA) a hacer públicos sus protocolos de seguridad, lo que coloca al estado al frente en materia de rendición de cuentas dentro de la industria.

La Ley de Transparencia en la Inteligencia Artificial Fronteriza (TFAIA) fue elaborada a partir de las recomendaciones del primer informe nacional de California, presentado a inicios de este año por especialistas en la materia, tras el aumento de preocupaciones sobre los riesgos asociados a la IA.

Newsom aseguró que California ha demostrado que es posible establecer regulaciones para proteger a las comunidades y, al mismo tiempo, garantizar que la industria de la IA continúe en crecimiento. Destacó además que la legislación logra un equilibrio entre seguridad y desarrollo tecnológico.

El gobernador subrayó que California, como cuarta economía mundial, se mantiene como referente en la promoción de normas nacionales e internacionales sobre seguridad en inteligencia artificial, lo que fortalece la confianza pública a medida que esta tecnología evoluciona con rapidez.

La norma representa el segundo intento del senador Scott Wiener de avanzar con un marco regulatorio para la IA. El año pasado presentó una iniciativa más amplia que abrió un debate con grandes corporaciones como Meta y OpenAI, desarrolladora de ChatGPT.

El legislador señaló que esta aprobación posiciona a California como líder mundial en compromisos de seguridad. Recordó además que el Senado de Estados Unidos votó recientemente 99 a 1 a favor de eliminar disposiciones de la ley de financiamiento impulsada por Donald Trump en julio pasado, que habrían impedido a los estados establecer regulaciones en IA.

La ley también exige que las grandes tecnológicas reporten los incidentes de seguridad más relevantes y que protejan a los denunciantes.

De igual manera, impulsa una política industrial en torno a la IA mediante la creación de CalCompute, un clúster de cómputo en la nube pública diseñado para ofrecer infraestructura a startups e investigadores.