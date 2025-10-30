Campus de IBM en Guadalajara cumple 50 años impulsando la transformación tecnológica

IBM anunció la conmemoración de 50 años en Guadalajara, donde el campus registra más de 500 patentes y alberga tres de los cuatro Master Inventors mexicanos, incluyendo a la primera mujer en recibir esta distinción

IBM anunció la conmemoración de 50 años de operaciones en Guadalajara y destacó su papel estratégico en la transformación tecnológica de México.

A través de cinco décadas, el Campus Tecnológico de Guadalajara se ha consolidado como un nodo central del ecosistema digital, con impacto en investigación, desarrollo de software, infraestructura y consultoría tecnológica a nivel global, aseguró la compañía.

El campus ha registrado hasta la fecha más de 500 patentes y alberga tres de los cuatro Master Inventors mexicanos, incluyendo a la primera mujer en recibir esta distinción en IBM México, lo que refleja el talento local aplicado a proyectos de innovación con alcance internacional.

Fausto Palma, director del Campus Tecnológico de IBM en Guadalajara, afirmó que cada proyecto y colaboración en el campus contribuye al avance tecnológico de México y a la proyección internacional de la compañía.

Mauricio Torres, presidente y director general de IBM México, señaló que el 50 aniversario reafirma el compromiso de IBM con la creación de valor mediante soluciones tecnológicas avanzadas y consolida a México como un centro de innovación y desarrollo de soluciones de vanguardia.

La compañía destacó que el campus respalda operaciones globales en diversas unidades de negocio, cuenta con seis Centros de Excelencia que representan las áreas principales de la compañía y recibió más de 50 reconocimientos de la industria y certificaciones internacionales que validan su desempeño tecnológico.