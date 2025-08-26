Canadá analiza futuro energético con opción nuclear

El gobierno de Alberta, provincia de Canadá, abrió una consulta pública para conocer la opinión de la ciudadanía sobre cómo aprovechar de manera adecuada la energía nuclear con el fin de garantizar el suministro eléctrico para familias, negocios y comunidades.

Este lunes, la primera ministra Danielle Smith, junto con el ministro de Asequibilidad y Servicios Públicos Nathan Neudorf y la secretaria parlamentaria Chantelle de Jonge, anunciaron la conformación de un panel de expertos encargado de interactuar con la población y ofrecerle la oportunidad de participar en la definición de la estrategia energética de la provincia.

Durante la presentación en Calgary, Smith señaló que Alberta es un motor de crecimiento económico en Canadá y que, con esa expansión, surge la responsabilidad de asegurar la próxima generación de energía. Indicó que la energía nuclear puede ampliar la capacidad de la red eléctrica, apoyar nuevas industrias y responder a la creciente demanda.

Subrayó además que este proceso de consulta dará voz directa a la ciudadanía en la construcción del futuro energético, mientras posiciona a la provincia como referente en desarrollo innovador y responsable.

El grupo, denominado Panel de Participación y Asesoría sobre Energía Nuclear, tendrá la tarea de recopilar opiniones y elaborar un informe con recomendaciones sobre cómo Alberta podría desarrollar su propia industria nuclear. La consulta, denominada Encuesta sobre el Desarrollo de Energía Nuclear, está disponible en línea y recibirá respuestas hasta el 25 de septiembre.

El debate sobre la construcción de reactores en Alberta no es nuevo. Actualmente, la provincia depende principalmente del gas natural para generar electricidad. De acuerdo con Smith, la energía nuclear podría convertirse en una alternativa clave para garantizar un suministro estable y confiable, además de servir como apoyo en proyectos de arenas bituminosas, una de las principales actividades económicas de la región.