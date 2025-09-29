Canva IA ya está disponible en español

La plataforma de diseño amplía su sistema de inteligencia artificial a 17 idiomas, permitiendo generar contenido adaptado a contextos culturales locales y optimizado para usuarios en México

Canva amplió la disponibilidad de su sistema de asistencia creativa basado en inteligencia artificial a 17 idiomas, incluido el español. Esto permite generar y editar contenido adaptado a contextos culturales y lingüísticos locales.

La actualización incluye 16 idiomas adicionales y se extiende a 31 nuevos mercados, integrando resultados que respetan convenciones regionales y utilizan recursos gráficos locales.

Canva IA centraliza funciones generativas en una interfaz conversacional, facilitando la creación de materiales sin conocimientos técnicos de diseño. La arquitectura del sistema incorpora estilos visuales y patrones de comunicación propios de cada región para generar contenido culturalmente relevante.

Desde su lanzamiento, la plataforma registra una adopción significativa dentro de la plataforma, que alcanza 240 millones de usuarios activos y 3,300 millones de dólares en ingresos anuales.