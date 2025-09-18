Inicio Datos duros. Casi la mitad de los jóvenes en Taiwán usan IA para su...

Casi la mitad de los jóvenes en Taiwán usan IA para su salud mental

Un 46.5% de los jóvenes recurre a herramientas de inteligencia artificial para atender problemas emocionales, superando a quienes buscan ayuda en escuelas (41.1%) o con profesionales de la salud (30.4%)

Depresión

Un 46.5% de los jóvenes en Taiwán recurre a herramientas de inteligencia artificial (IA) para atender problemas de salud mental. La cifra supera a quienes buscan apoyo en oficinas de orientación escolar (41.1%) o en profesionales de la salud (30.4%).

El estudio fue realizado por la Alianza para el Bienestar Infantil de Taiwán (CWLF), que entrevistó a 7 mil 7 estudiantes de secundaria, preparatoria y formación profesional en todo el territorio entre el 27 de mayo y el 30 de junio de este año.

De acuerdo con los resultados, 1 de cada 5 jóvenes taiwaneses ha tenido pensamientos suicidas en algún momento de su vida. Entre ellos, las mujeres presentan un riesgo más elevado: 23.4% reportó ideación suicida moderada o grave, frente al 7.5% de los hombres.

El informe también muestra que 37% de los adolescentes enfrenta problemas emocionales y que 17.7% presenta síntomas de intensidad moderada a grave, lo que refleja la urgencia de fortalecer la atención profesional. A la par, 39.1% de los jóvenes no buscaría ningún tipo de ayuda para enfrentar estas dificultades.

La organización llamó a impulsar la alfabetización en salud mental, combatir el estigma y reconocer la tendencia creciente de usar IA ante la falta de recursos formales. También pidió al gobierno flexibilizar las restricciones que limitan a los menores el acceso a servicios de atención remota o en línea, así como crear plataformas seguras y reforzar la educación digital para identificar riesgos y acceder a ayuda confiable.

Los especialistas destacan que las muertes por suicidio no tienen una sola causa, sino que responden a una combinación de factores psicológicos, biológicos y sociales que cuentan con tratamiento. En estos casos, las personas y sus familiares pueden recurrir a servicios de salud y líneas de emergencia para recibir apoyo.

