Casi la mitad de los jóvenes en Taiwán usan IA para su salud mental

Un 46.5% de los jóvenes recurre a herramientas de inteligencia artificial para atender problemas emocionales, superando a quienes buscan ayuda en escuelas (41.1%) o con profesionales de la salud (30.4%)

Un 46.5% de los jóvenes en Taiwán recurre a herramientas de inteligencia artificial (IA) para atender problemas de salud mental. La cifra supera a quienes buscan apoyo en oficinas de orientación escolar (41.1%) o en profesionales de la salud (30.4%).

El estudio fue realizado por la Alianza para el Bienestar Infantil de Taiwán (CWLF), que entrevistó a 7 mil 7 estudiantes de secundaria, preparatoria y formación profesional en todo el territorio entre el 27 de mayo y el 30 de junio de este año.

De acuerdo con los resultados, 1 de cada 5 jóvenes taiwaneses ha tenido pensamientos suicidas en algún momento de su vida. Entre ellos, las mujeres presentan un riesgo más elevado: 23.4% reportó ideación suicida moderada o grave, frente al 7.5% de los hombres.

El informe también muestra que 37% de los adolescentes enfrenta problemas emocionales y que 17.7% presenta síntomas de intensidad moderada a grave, lo que refleja la urgencia de fortalecer la atención profesional. A la par, 39.1% de los jóvenes no buscaría ningún tipo de ayuda para enfrentar estas dificultades.

La organización llamó a impulsar la alfabetización en salud mental, combatir el estigma y reconocer la tendencia creciente de usar IA ante la falta de recursos formales. También pidió al gobierno flexibilizar las restricciones que limitan a los menores el acceso a servicios de atención remota o en línea, así como crear plataformas seguras y reforzar la educación digital para identificar riesgos y acceder a ayuda confiable.

Los especialistas destacan que las muertes por suicidio no tienen una sola causa, sino que responden a una combinación de factores psicológicos, biológicos y sociales que cuentan con tratamiento. En estos casos, las personas y sus familiares pueden recurrir a servicios de salud y líneas de emergencia para recibir apoyo.