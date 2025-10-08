CCaaS de Gartner 2025: ¿La verdad completa o solo una pieza del rompecabezas?

El Cuadrante Mágico de Gartner sigue siendo una brújula útil… pero incompleta. Quien lo tome como mapa definitivo corre el riesgo de navegar con los ojos a medias

Cada año, el Cuadrante Mágico de Gartner para Contact Center como Servicio (CCaaS) se convierte en el faro que guía millones de dólares en decisiones tecnológicas. Pero la pregunta es inevitable:

¿de verdad refleja toda la realidad del mercado o solo muestra una parte del rompecabezas?

El próximo Live organizado por especialistas mexicanos del sector, cuatro voces con años de experiencia en contact centers —Abraham García Barbosa, Carlos Suárez Alduncin y Fernando Ayala Cano— analizarán a fondo el informe 2025 de Gartner, poniendo sobre la mesa los temas que pocos se atreven a discutir: sesgos, limitaciones y los huecos que deja la mirada del gigante de la consultoría.

El poder y los límites del Cuadrante Mágico

El Cuadrante Mágico clasifica a los proveedores según su capacidad de ejecución (qué tan bien operan hoy) y su integridad de visión (hacia dónde creen que va el mercado). De ahí surgen las cuatro etiquetas que todos conocemos: Líderes, Retadores, Visionarios y Jugadores de Nicho.

Hasta aquí, todo parece claro. Pero lo que pocos dicen es que esta herramienta, tan influyente y citada, también tiene puntos ciegos que distorsionan la realidad del mercado.

El sesgo hacia los gigantes

Una de las críticas más repetidas —y con razón— es su inclinación hacia las grandes corporaciones. Para entrar al Cuadrante, los proveedores deben cumplir con exigencias casi imposibles para actores regionales: tener en promedio 100 asientos por implementación y presencia multinacional.

Eso deja fuera a empresas medianas o especializadas que podrían ofrecer soluciones más adecuadas para mercados locales.

Incluso Microsoft, con su Dynamics Digital Contact Center, se quedó fuera del radar.

Paradójico, ¿no?

La “caja negra” de la evaluación

Otra sombra del Cuadrante: su falta de transparencia. Nadie fuera de Gartner sabe exactamente cómo pondera cada criterio ni cuánto peso tienen factores como IA, integraciones o soporte local.

El resultado es un mapa estático donde las coordenadas son inamovibles. Y eso, para una empresa que busca un socio tecnológico acorde a sus propias prioridades, puede ser un problema serio.

Gartner suele privilegiar métricas como ingresos globales, viabilidad financiera y alcance geográfico. Pero ¿qué pasa con una PyME que necesita atención cercana, soporte en español y flexibilidad operativa? Simple: queda fuera del foco del cuadrante.

Lo que el informe no considera

Otra limitación que los expertos señalan es la falta de enfoque en la convergencia entre UCaaS y CCaaS. Hoy, las fronteras entre comunicación y atención al cliente se diluyen, y cada vez más empresas buscan plataformas integradas. Sin embargo, Gartner sigue analizándolas por separado, ignorando esta tendencia.

Tampoco da el peso suficiente a factores regionales críticos, como la soberanía de datos en Europa o los requisitos de cumplimiento en América Latina.

En pocas palabras, su visión global muchas veces pasa por alto las realidades locales.

La voz del cliente: la gran ausente

Aunque Gartner intenta incorporar la percepción del usuario, la experiencia real de los clientes rara vez se refleja con precisión. Por eso, herramientas como Gartner Peer Insights se han vuelto una referencia más valiosa: ahí las empresas hablan sin filtros sobre lo que realmente funciona (y lo que no).

Los olvidados que merecen atención

Fuera del Cuadrante también hay vida. Y mucha. 8×8, Google, GoTo y Odigo no figuran en la edición 2025, pero ofrecen capacidades que podrían ser la pieza que falta para muchas organizaciones, especialmente en mercados con requerimientos específicos o presupuestos ajustados.

¿Qué debatirán los expertos mexicanos?

Durante el Live, los especialistas compartirán su visión sobre:

Qué tecnologías aparecen en el cuadrante 2025 y cuál es su verdadero posicionamiento.

Si el informe realmente refleja las necesidades del mercado latinoamericano.

Cómo tendencias como la IA conversacional , la automatización inteligente y la experiencia omnicanal están reconfigurando la industria.

, la y la están reconfigurando la industria. Qué plataformas emergentes merecen atención, aunque no estén bajo el reflector de Gartner.

Y sobre todo, cómo elegir de forma más inteligente la próxima plataforma de contact center.

Recomendaciones para una decisión informada

El consenso es claro: el Cuadrante Mágico no debe ser la meta, sino el punto de partida.

Para decidir bien, los especialistas recomiendan:

Revisar el informe de Capacidades Críticas de Gartner, más práctico para comparar casos de uso. Consultar testimonios reales en Peer Insights. Considerar otros análisis, como Forrester Wave o IDC MarketScape. Evaluar las necesidades propias de tamaño, presupuesto y casos de uso. No descartar a los proveedores emergentes, que muchas veces traen la innovación más fresca.

Más allá del cuadrante: la IA como punto de inflexión

El tema inevitable es la inteligencia artificial.cYa no se trata solo de automatizar respuestas, sino de crear experiencias conversacionales que entienden, aprenden y se anticipan. Sin embargo, estas capacidades —hoy decisivas en la experiencia del cliente— apenas se reflejan en los modelos de evaluación tradicionales.

Conclusión

El Cuadrante Mágico de Gartner sigue siendo una brújula útil… pero incompleta.

Quien lo tome como mapa definitivo corre el riesgo de navegar con los ojos a medias.

El debate que liderarán los especialistas mexicanos busca precisamente eso: poner luz donde Gartner deja sombras, abrir la conversación y ayudar a las empresas latinoamericanas a tomar decisiones más informadas, humanas y adaptadas a su realidad.

