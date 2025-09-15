Centros de datos ponen en jaque la red eléctrica de EU

El crecimiento acelerado de los centros de datos de las grandes tecnológicas amenaza con sobrecargar las redes eléctricas y ha llevado a Texas y otros estados a considerar desconectarlos durante emergencias energéticas

El rápido crecimiento de los centros de datos de las grandes tecnológicas amenaza con sobrecargar las redes eléctricas de Estados Unidos, lo que ha llevado a los reguladores a considerar una medida drástica: desconectar temporalmente los centros de datos durante emergencias energéticas.

Texas fue el primero en actuar, motivado por el recuerdo del apagón de 2021 durante una tormenta invernal que dejó decenas de muertos. La propuesta ahora empieza a extenderse a la red de 13 estados en la región del Atlántico medio y a áreas donde los centros de datos crecen más rápido de lo que se pueden construir plantas de generación eléctrica.

Texas busca atraer inversión en centros de datos como motor económico, pero enfrenta el desafío de abastecer la enorme demanda de electricidad. Una ley aprobada en junio establece estándares que permiten desconectar a los grandes consumidores en situaciones de emergencia, con el objetivo de liberar suficiente energía y evitar apagones generalizados en los días de mayor consumo.

Analistas señalan que esta situación se ha intensificado con la creciente demanda global de inteligencia artificial, desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022, que requiere enormes recursos de cómputo y, por ende, de energía.

El debate surge en un contexto donde las facturas de electricidad en Estados Unidos crecen al doble de la inflación, y algunos expertos advierten que los consumidores residenciales están subsidiando las necesidades energéticas de las grandes tecnológicas.

La discusión central es si vale la pena construir decenas de plantas adicionales solo para cubrir unas cuantas horas críticas al año, o si los centros de datos deberían asumir parte del ajuste energético.