ChatGPT ahora se conecta con apps como Spotify, Booking y Canva

ChatGPT lanzó una nueva función que permite interactuar con plataformas como Spotify, Canva, Zillow y Booking; en los próximos días se sumarán más plataformas, incluyendo DoorDash, OpenTable, Target y Uber

OpenAI presentó una nueva forma de usar ChatGPT que permite interactuar directamente con aplicaciones como Booking.com, Canva, Coursera, Expedia, Figma, Spotify y Zillow.

Ahora los usuarios pueden, por ejemplo, pedirle al chatbot que arme una lista de reproducción para una fiesta en Spotify o crear un logo en Canva, todo desde la misma conversación.

Activar estas funciones es sencillo: solo hay que mencionar la aplicación dentro del chat. En los próximos días se sumarán más plataformas, incluyendo DoorDash, OpenTable, Target y Uber.

Los desarrolladores ya pueden acceder al kit de desarrollo de software (SDK) para crear aplicaciones en versión preliminar, y a finales de año podrán enviar sus proyectos para revisión y publicación.

ChatGPT ya cuenta con más de 800 millones de usuarios activos semanales, mientras que la API procesa más de 6,000 millones de tokens por minuto. Además, más de cuatro millones de desarrolladores trabajan con la inteligencia artificial de OpenAI.

La compañía también presentó Sora 2, su nueva herramienta de IA para generar audio, diálogos, sonido ambiental y video sincronizado. Desde su lanzamiento, la app ha liderado la App Store y se ha convertido en fuente de contenido creativo en redes sociales. Sora 2 ya está disponible en la API, junto con el software para desarrolladores.

OpenAI anunció también el lanzamiento de GPT-5 Pro y un modelo de voz más ligero llamado gpt-realtime-mini, así como AgentKit, una herramienta para crear agentes de IA en minutos.

Con estas novedades, OpenAI busca integrar aún más la inteligencia artificial en la vida diaria de los usuarios y en los desarrollos de programadores de todo el mundo.