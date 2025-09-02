OpenAI aplicará nuevas medidas de seguridad tras denuncias de que el asistente de inteligencia artificial habría influido en casos de autolesiones y suicidio de menores

OpenAI, empresa creadora de ChatGPT, anunció que implementará controles parentales en su asistente de inteligencia artificial luego de que aumentaran las denuncias de padres que señalan que la herramienta habría influido en episodios de autolesiones o incluso en el suicidio de algunos menores.

La compañía indicó que estas acciones representan un primer paso y que seguirá reforzando sus medidas con apoyo de especialistas, con el objetivo de que ChatGPT sea lo más seguro y útil posible.

Entre los casos más relevantes se encuentra el de un joven de 16 años que se quitó la vida tras interactuar durante meses con el sistema. Sus padres presentaron una demanda en California contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, argumentando que el modelo GPT-4o no activó mecanismos de seguridad pese a las señales de intenciones suicidas.

La empresa aceptó en ese momento que su asistente puede fallar en situaciones delicadas y prometió ajustes tras recibir la querella.

Las nuevas medidas, que entrarán en vigor el próximo mes aunque sin fecha exacta, permitirán que los padres vinculen su cuenta con las de sus hijos para revisar cómo responde el sistema a sus peticiones. Además, recibirán notificaciones si la herramienta detecta indicios de inestabilidad emocional que representen un riesgo.

OpenAI también aseguró que las conversaciones con señales de estrés agudo serán derivadas a una versión especializada del modelo, entrenada con directrices de seguridad más estrictas.

En julio, senadores de Estados Unidos pidieron a la empresa información sobre sus protocolos de prevención de autolesiones y suicidio, tras registrarse respuestas inadecuadas del sistema en contextos críticos.

Organizaciones como Common Sense Media han advertido que los adolescentes menores de 18 años no deberían usar aplicaciones conversacionales de inteligencia artificial debido a los riesgos que representan.

La creciente preocupación se centra en el vínculo emocional que algunos usuarios generan con ChatGPT, lo que en ciertos casos ha derivado en dependencia y aislamiento familiar.