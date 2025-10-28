ChatGPT incorporará pagos con PayPal a partir de 2026

La alianza entre PayPal OpenAI permitirá a los usuarios comprar y vender directamente desde la plataforma de inteligencia artificial

PayPal anunció un acuerdo con OpenAI para integrar su billetera digital en ChatGPT, lo que permitirá a los usuarios realizar compras directamente desde la plataforma de inteligencia artificial y a los comercios vender sus productos dentro de ella.

Según informó el director ejecutivo de PayPal, Alex Chriss, esta integración estará disponible a partir del próximo año y ofrecerá a los usuarios una experiencia de pago segura y rápida mediante el botón Comprar con PayPal dentro de ChatGPT.

El anuncio forma parte de las primeras iniciativas de OpenAI para expandir el uso de ChatGPT en el comercio electrónico, una plataforma que ya cuenta con más de 700 millones de usuarios semanales. En semanas recientes, OpenAI también firmó acuerdos con Shopify, Etsy y Walmart para incorporar funciones de compra dentro del chatbot.

Tras conocerse la noticia, las acciones de PayPal subieron más de un 10% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street.