ChatGPT lanza función para compras online

La nueva herramienta de ChatGPT permite seleccionar productos, pagar y gestionar envíos sin abandonar la conversación

OpenAI anunció la incorporación a ChatGPT de una herramienta que permitirá comprar cualquier producto o servicio directamente desde la misma conversación. Con esta función, todo el proceso de selección, pago y envío podrá gestionarse sin salir del chat.

De acuerdo con la compañía, la opción estará disponible tanto en las versiones Plus y Pro como en la gratuita. El usuario podrá solicitar recomendaciones de compra con base en criterios de precio o calidad; el sistema rastreará la web y ofrecerá resultados clasificados únicamente por relevancia, sin patrocinios.

Una vez que el producto aparezca en pantalla, bastará con seleccionar la opción de compra para que el chat procese el pago electrónico con tarjeta y gestione el envío, sin necesidad de abandonar la aplicación.

El comprador no asumirá cargos adicionales, aunque los vendedores sí pagarán una pequeña comisión que no se detalla.

OpenAI explicó que ChatGPT funcionará como un asistente digital que transmite de manera segura la información entre vendedor y comprador, actuando como un agente personalizado.

La empresa también destacó que el servicio ya cuenta con 700 millones de usuarios semanales.