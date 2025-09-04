La proporción de información falsa replicada por plataformas de inteligencia artificial (IA) casi se duplicó en un año, pasando del 18% en agosto de 2024 al 35% en agosto de 2025, según el análisis de NewsGuard sobre las diez principales herramientas de IA.
El informe evidencia que los modelos de lenguaje tratan fuentes poco confiables como creíbles y obtienen datos de un ecosistema digital contaminado, en ocasiones impulsado por redes de desinformación, incluidas operaciones rusas.
El sistema más usado, ChatGPT, repite información falsa en 40% de sus respuestas, el mismo porcentaje que Meta, convirtiéndose en uno de los principales generadores de contenido incorrecto.
Entre los modelos con menor difusión de información falsa destacan Claude con 10% y Gemini con 16,67%, mientras que Inflection y Perplexity registran los valores más altos, 56,67% y 46,67% respectivamente. Grok y You.com se ubican en 33,33%, y Mistral y Copilot en 36,67%.
El análisis también muestra que los chatbots repiten narrativas impulsadas por redes de propaganda afiliadas a Estados, disfrazadas de medios locales, y que en julio de 2024 el 32% de las respuestas de los 10 modelos más destacados contenía propaganda vinculada a la campaña rusa Storm-1516.
El estudio señala que la tasa de no respuesta disminuyó drásticamente en un año, pasando del 31% en agosto de 2024 a 0% en todos los sistemas, mientras que plataformas como Gemini y Claude presentaban antes tasas de no respuesta de 86,67% y 70% respectivamente.
Aunque los sistemas ahora ofrecen información más rápida y en tiempo real, esta mejora aumentó la probabilidad de amplificar falsedades durante eventos recientes, justo cuando los usuarios recurren a estas herramientas para obtener datos inmediatos.
NewsGuard advierte que, de no corregirse esta tendencia, se corre el riesgo de normalizar un ecosistema informativo contaminado, donde la propaganda extranjera y otras afirmaciones falsas son validadas por los mismos sistemas de IA en los que la gente confía.