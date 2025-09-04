ChatGPT repite información falsa en 40% de sus respuestas, convirtiéndose en uno de los principales generadores de contenido incorrecto

La proporción de información falsa replicada por plataformas de inteligencia artificial (IA) casi se duplicó en un año, pasando del 18% en agosto de 2024 al 35% en agosto de 2025, según el análisis de NewsGuard sobre las diez principales herramientas de IA.

El informe evidencia que los modelos de lenguaje tratan fuentes poco confiables como creíbles y obtienen datos de un ecosistema digital contaminado, en ocasiones impulsado por redes de desinformación, incluidas operaciones rusas.

El sistema más usado, ChatGPT, repite información falsa en 40% de sus respuestas, el mismo porcentaje que Meta, convirtiéndose en uno de los principales generadores de contenido incorrecto.

Entre los modelos con menor difusión de información falsa destacan Claude con 10% y Gemini con 16,67%, mientras que Inflection y Perplexity registran los valores más altos, 56,67% y 46,67% respectivamente. Grok y You.com se ubican en 33,33%, y Mistral y Copilot en 36,67%.

El análisis también muestra que los chatbots repiten narrativas impulsadas por redes de propaganda afiliadas a Estados, disfrazadas de medios locales, y que en julio de 2024 el 32% de las respuestas de los 10 modelos más destacados contenía propaganda vinculada a la campaña rusa Storm-1516.

El estudio señala que la tasa de no respuesta disminuyó drásticamente en un año, pasando del 31% en agosto de 2024 a 0% en todos los sistemas, mientras que plataformas como Gemini y Claude presentaban antes tasas de no respuesta de 86,67% y 70% respectivamente.

Aunque los sistemas ahora ofrecen información más rápida y en tiempo real, esta mejora aumentó la probabilidad de amplificar falsedades durante eventos recientes, justo cuando los usuarios recurren a estas herramientas para obtener datos inmediatos.

NewsGuard advierte que, de no corregirse esta tendencia, se corre el riesgo de normalizar un ecosistema informativo contaminado, donde la propaganda extranjera y otras afirmaciones falsas son validadas por los mismos sistemas de IA en los que la gente confía.