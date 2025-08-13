China acusa a Taiwán de entregar TSMC a EU

China criticó a las autoridades taiwanesas por permitir que TSMC invierta hasta 300,000 millones de dólares en Arizona, lo que considera un golpe a la economía de la isla

El Gobierno chino acusó a las autoridades de Taiwán de ceder ante Estados Unidos y entregar activos estratégicos como la fabricante de chips TSMC, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, sugiriera que la compañía invertirá 300,000 millones de dólares en Arizona, donde ya opera una planta de semiconductores.

La portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, Zhu Fenglian, afirmó que una operación de ese volumen afectaría gravemente a la economía taiwanesa y reduciría su capacidad de desarrollo autónomo.

Zhu recordó que cuando TSMC anunció una inversión adicional de 100,000 millones de dólares en Estados Unidos, ya se había generado inquietud en el sector y malestar en la población de la isla. Añadió que, si se concreta la cifra de 300,000 millones, el impacto sería enorme.

La funcionaria acusó a Washington de vaciar la industria taiwanesa y señaló al gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) como principal responsable por su papel en las negociaciones comerciales y en la política industrial.

De acuerdo con Zhu, las autoridades de la isla no solo han cedido antes de negociar en materia arancelaria, sino que han entregado de manera voluntaria activos estratégicos como TSMC.

La portavoz pidió al PDP rectificar y poner fin a lo que calificó como una estrategia contraria a los intereses de la isla.

TSMC, líder mundial en la fabricación de semiconductores avanzados, cuenta desde finales de 2024 con una planta operativa en Phoenix, Arizona, que produce chips con tecnología de 4 nanómetros.

La empresa ha anunciado varios proyectos de ampliación en el estado, con una inversión total confirmada de 165 mil millones de dólares en Estados Unidos, según datos oficiales.

Este mes, Trump anunció un arancel del 100% a la importación de semiconductores, del que quedarían exentas las compañías que produzcan en territorio estadounidense o hayan asumido compromisos firmes para hacerlo, entre ellas TSMC, según autoridades taiwanesas.

En ese contexto, el mandatario planteó la posibilidad de que la inversión de la firma taiwanesa en Arizona alcance los 300 mil millones de dólares, casi el doble del monto confirmado por la compañía hasta ahora para sus operaciones en Estados Unidos.

Las autoridades taiwanesas sostienen que la inversión en Estados Unidos no representa una deslocalización, sino una expansión, y que las inversiones de TSMC en la isla superan ampliamente a las realizadas en territorio estadounidense.

Trump ha acusado en varias ocasiones a la isla de apropiarse de la industria de semiconductores de Estados Unidos