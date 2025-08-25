China busca regular precios en plataformas digitales

China presentó un borrador de normas para regular los precios en plataformas digitales, con el objetivo de evitar prácticas abusivas y proteger a consumidores y comerciantes

China presentó un borrador de normas para regular los precios en las plataformas de internet, tras múltiples quejas de comerciantes y consumidores sobre prácticas abusivas de las principales compañías del sector.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), la propuesta busca equilibrar el impulso al desarrollo con la supervisión, estableciendo un marco preventivo y mecanismos de control durante y después de las operaciones comerciales.

Las reglas están diseñadas para mantener la estabilidad del sistema regulador, ordenar la conducta en materia de precios, reforzar la transparencia, coordinar a los distintos actores y garantizar los derechos de empresas y consumidores.

La normativa aplicará tanto a los operadores de plataformas como a los comerciantes que venden bienes o servicios dentro de ellas. Entre los requisitos se incluyen precios claros, promociones transparentes, subsidios definidos y mayor control sobre tarifas diferenciadas o dinámicas.

El borrador también pretende frenar prácticas consideradas desleales, como el dumping, la discriminación de precios, el fraude, la colusión y la manipulación de precios. Asimismo, prohíbe que las plataformas obliguen a los vendedores a ofrecer productos por debajo de su costo y establece límites al uso de big data en la fijación de precios.

El período de consulta pública tendrá una duración de un mes, tras el cual se revisarán las observaciones para publicar la versión definitiva.

En años recientes, China ha intensificado su escrutinio sobre las grandes tecnológicas. En 2021, el gobierno impuso a Alibaba una multa de 18 mil millones de yuanes (2,511 millones de dólares) por prácticas antimonopolio y abrió investigaciones a otras plataformas por conductas consideradas monopolísticas.