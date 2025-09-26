China completa cuarta caminata espacial

La tripulación de la misión china Shenzhou-20 realizó tareas de instalación y mantenimiento en el módulo Wentian

Los astronautas chinos de la misión Shenzhou-20 completaron entre la noche del jueves y la madrugada del viernes su cuarta caminata espacial en la estación Tiangong, informó la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China.

Los tripulantes Chen Zhongrui y Wang Jie salieron al exterior del módulo Wentian durante aproximadamente seis horas, mientras su compañero Chen Dong colaboró desde el interior con apoyo del brazo robótico y de los equipos de control en Tierra.

Durante la actividad, los astronautas instalaron un nuevo sistema de protección contra desechos espaciales y realizaron inspecciones en equipos exteriores. De acuerdo con la agencia, fue la primera ocasión en que dos astronautas de la tercera generación china participaron juntos en una operación extravehicular.

Con esta salida, la tripulación de la Shenzhou-20 suma ya cuatro caminatas espaciales, consolidándose como uno de los equipos con mayor número de actividades de este tipo en la historia del programa espacial chino.

Los tres astronautas permanecen en órbita desde abril y han superado los 150 días en el espacio. Durante su estancia continuarán con experimentos científicos, pruebas técnicas y nuevas salidas extravehiculares.

La estación Tiangong orbita la Tierra a unos 400 kilómetros de altitud y está diseñada para funcionar al menos una década más. Se prevé que pronto sea la única estación espacial operativa en caso de que la Estación Espacial Internacional, liderada por Estados Unidos y vetada a China por razones militares, se retire como está programado.

China ha invertido con fuerza en su programa espacial, logrando hitos como el alunizaje de la sonda Chang’e 4 en la cara oculta de la Luna y la llegada por primera vez a Marte, convirtiéndose en el tercer país después de Estados Unidos y la extinta Unión Soviética en alcanzar ese objetivo. Además, planea construir junto con Rusia y otros países una base científica en el polo sur de la Luna.