China construye la planta solar más grande del mundo

China construye una planta solar de 610 km², equivalente a la ciudad de Chicago, que contará con más de 7 millones de paneles para generar electricidad suficiente para 5 millones de hogares

En la meseta tibetana, funcionarios del gobierno chino presentaron lo que será la planta solar más grande del mundo. Una vez concluida tendrá 610 km², un área equivalente a la ciudad de Chicago.

China ha instalado paneles solares a un ritmo más acelerado que cualquier otro país y la inversión comienza a dar resultados. Un estudio publicado este jueves indicó que las emisiones de carbono en el país disminuyeron 1% durante los primeros seis meses del año en comparación con el mismo periodo de 2024, extendiendo una tendencia iniciada en marzo del año pasado.

El dato relevante es que las emisiones de carbono en China podrían haber alcanzado su punto máximo mucho antes de la meta oficial de hacerlo en 2030. Sin embargo, como mayor emisor de gases de efecto invernadero del planeta, el país necesitará reducirlas de manera más pronunciada para contribuir a frenar el cambio climático global.

Para cumplir con el objetivo de neutralidad de carbono en 2060, las emisiones tendrían que descender en promedio 3% cada año durante los próximos 35 años, explicó Lauri Myllyvirta, autor del estudio y analista principal del Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio con sede en Finlandia.

China instaló 212 GW de capacidad solar en los primeros seis meses de 2025, más que toda la capacidad acumulada de Estados Unidos, que cerró 2024 con 178 GW. La energía solar ya superó a la hidroeléctrica en el país y se perfila para rebasar a la eólica este mismo año, con lo que se convertirá en la principal fuente de energía limpia. En el mismo periodo se añadieron 51 GW de energía eólica.

Este avance marca un punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático y demuestra que es posible reducir emisiones y al mismo tiempo mantener el crecimiento económico.

Actualmente, los paneles cubren alrededor de dos tercios del terreno. Una vez concluido el proyecto contará con más de 7 millones de paneles y tendrá capacidad para generar electricidad suficiente para abastecer a 5 millones de hogares.

Parte de la solución para aprovechar esta energía consiste en ampliar las líneas de transmisión que cruzan el territorio. Una ya conecta Qinghai con la provincia de Henan, y otras dos están en planeación, incluyendo una que llegará hasta Guangdong, en el sureste del país.

Sin embargo, el aprovechamiento pleno de la energía se ve limitado por la forma en que opera la red eléctrica, diseñada para la producción constante de las plantas de carbón y menos flexible para fuentes intermitentes como la solar y la eólica. Según Myllyvirta, este es un desafío reconocido por los responsables de la política energética, pero implica transformaciones profundas en la operación de las plantas de carbón y en la red de transmisión nacional.