China dice respetar decisión de empresas pero no aclara acuerdo por TikTok

El Gobierno chino afirmó que respeta la voluntad de las compañías, aunque no ha confirmado de manera explícita la existencia de un acuerdo con EU sobre TikTok, a diferencia de la administración Trump que sí ha difundido detalles

China aseguró este viernes que respeta la voluntad de las empresas, tras la firma de una orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que permite el funcionamiento de TikTok en ese país a partir de un acuerdo sobre el cual apenas se han revelado detalles.

El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, declaró que su gobierno respeta la decisión de las empresas y las invita a negociar bajo reglas de mercado. Añadió que se espera alcanzar una solución que cumpla con las leyes chinas y logre un equilibrio de intereses.

Guo también expresó que China espera que Estados Unidos ofrezca un entorno comercial abierto, justo y sin discriminación para la inversión de compañías chinas.

Durante la firma de la orden ejecutiva, el vicepresidente estadounidense JD Vance señaló que el objetivo era garantizar el funcionamiento de TikTok y al mismo tiempo proteger la privacidad de los datos de los ciudadanos estadounidenses, como lo establece la ley.

En 2024, el Congreso estadounidense determinó que TikTok debía cerrar en ese país si no se conformaba una sociedad que operara la aplicación de manera independiente de su matriz china, en particular respecto al acceso de Pekín a los servidores que almacenan información de los usuarios.

Vance también indicó que Oracle, una de las empresas que integrará la nueva sociedad operadora en Estados Unidos, ya almacenaba datos incluso cuando ByteDance mantenía el control de la aplicación en ese país. Estimó además que la nueva entidad estaría valorada en unos 14,000 millones de dólares.

Pekín, sin embargo, no ha revelado detalles sobre el posible acuerdo con las autoridades chinas, ni siquiera después de la reciente llamada entre Trump y el presidente Xi Jinping. De hecho, China no ha confirmado de manera explícita la existencia de un acuerdo, lo que contrasta con la rápida difusión de información realizada por Trump y su administración.

Uno de los puntos clave se centra en definir quién controla el motor de recomendaciones, elemento esencial en el éxito de TikTok en Estados Unidos, donde cuenta con 150 millones de usuarios.

Por un lado, la ley aprobada en 2024 en Estados Unidos exige que cualquier desinversión calificada elimine los vínculos operativos con entidades controladas por un adversario extranjero, incluidos los relacionados con el algoritmo de recomendaciones.

Por otro lado, la normativa china de control de exportaciones prohíbe a las empresas vender los algoritmos de su software, por lo que una eventual venta de TikTok necesitaría la aprobación expresa de las autoridades en Pekín.

Tampoco ByteDance, con sede en la capital china, ha compartido detalles sobre el acuerdo. La compañía únicamente señaló el pasado fin de semana que continuará trabajando para que la filial estadounidense de TikTok mantenga un buen servicio a su amplia base de usuarios en ese país.