China endurece controles a la importación de chips avanzados

El gobierno chino ha incrementado la supervisión sobre la entrada de semiconductores avanzados, buscando frenar la compra de procesadores de inteligencia artificial fabricados por Nvidia

China ha reforzado la vigilancia sobre la entrada de chips avanzados al país, como parte de una estrategia para persuadir a las principales empresas tecnológicas nacionales de que reduzcan su dependencia de los procesadores de inteligencia artificial fabricados por Nvidia, de acuerdo con información publicada por el diario británico Financial Times.

Durante las últimas semanas, equipos de funcionarios aduaneros han sido desplegados en los principales puertos del país para realizar inspecciones exhaustivas a los cargamentos de semiconductores.

Inicialmente, estas revisiones se enfocaron en garantizar que las compañías chinas dejaran de adquirir modelos de Nvidia diseñados específicamente para el mercado local, como el H20 y el RTX Pro 6000D, los cuales cumplen con las restricciones de exportación impuestas por Estados Unidos.

Sin embargo, el alcance de los controles se ha ampliado recientemente a todos los chips avanzados, con el fin de frenar el contrabando de componentes de alta gama que vulneran las normas estadounidenses. Además, las autoridades han comenzado a investigar si algunas empresas presentaron información falsa en el pasado sobre sus importaciones de semiconductores de última generación.

El mes pasado, el mismo medio reveló que la Administración del Ciberespacio de China pidió a grandes corporaciones tecnológicas, entre ellas ByteDance y Alibaba, suspender la compra de procesadores de inteligencia artificial de Nvidia. Los reguladores sostienen que los chips desarrollados dentro del país ya ofrecen un rendimiento similar a los productos estadounidenses autorizados para su venta en el mercado chino.

Estas medidas se enmarcan en los esfuerzos del gobierno de China por fortalecer su autosuficiencia tecnológica en medio de la creciente rivalidad con Estados Unidos.