China lanza visa para atraer talento tecnológico extranjero

China implementó un nuevo programa de visas dirigido a profesionales extranjeros en ciencia y tecnología, en un intento por atraer talento global ante las políticas migratorias más restrictivas de EU

Vaishanvi Srinivasagopalan, una profesionista india que ha trabajado tanto en su país como en Estados Unidos, busca empleo en China. El nuevo programa de visas K, impulsado por Pekín y dirigido a especialistas en ciencia y tecnología, podría convertir ese objetivo en realidad.

La visa K, implementada el mes pasado, forma parte del creciente esfuerzo de China por alcanzar a Estados Unidos en la competencia global por el talento tecnológico. La iniciativa surge en un contexto de incertidumbre respecto al programa estadounidense H-1B, afectado por políticas migratorias más restrictivas durante la administración del expresidente Donald Trump.

“La visa K para China es el equivalente de la H-1B en Estados Unidos”, explicó Srinivasagopalan, quien asegura sentirse atraída por el entorno laboral y cultural del país asiático, donde su padre trabajó hace algunos años en una universidad. “Es una buena opción para personas como yo, que quieren desarrollarse profesionalmente en el extranjero”.

La visa K complementa otros programas de visas existentes en China, como la visa R para profesionales extranjeros, pero con requisitos más flexibles, entre ellos no exigir una oferta laboral previa antes de iniciar el trámite.

Las políticas migratorias más estrictas en Estados Unidos hacia estudiantes y académicos extranjeros —incluido el aumento en las tarifas de la visa H-1B, que ahora pueden superar los 100 mil dólares para nuevos solicitantes— están llevando a muchos profesionales a considerar destinos alternativos.

“Los estudiantes que vienen a Estados Unidos esperan obtener una visa H-1B, pero actualmente esto representa un gran reto”, comentó Bikash Kali, estudiante indio de maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Sichuan, China.

China, por su parte, busca aprovechar el momento. El Partido Comunista ha convertido el liderazgo en tecnologías avanzadas en una prioridad nacional, destinando cuantiosas subvenciones para impulsar la investigación y el desarrollo en inteligencia artificial, semiconductores y robótica.

“Pekín percibe el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos como una oportunidad para posicionarse como un país más abierto al talento y la inversión extranjera”, señaló Bárbara Kelemen, directora asociada y jefa para Asia en la firma de inteligencia de seguridad Dragonfly.

Durante décadas, China ha perdido a muchos de sus talentos frente a países desarrollados, ya que numerosos estudiantes optaban por quedarse a trabajar en Estados Unidos o Europa tras concluir sus estudios.

Según David Stepat, director nacional para Singapur de la consultora Dezan Shira & Associates, Estados Unidos sigue liderando la investigación científica y tecnológica, con la ventaja adicional del uso extendido del inglés y una ruta migratoria relativamente más clara hacia la residencia permanente.

“Es probable que Estados Unidos pierda parte de sus solicitantes de visas H-1B frente a economías occidentales como el Reino Unido o la Unión Europea, más que frente a China”, opinó Feller, analista de Geopolitical Strategy.

“Puede que Estados Unidos se esté autosaboteando, pero lo hace desde una posición mucho más competitiva en cuanto a su atractivo para el talento. China tendrá que hacer mucho más que ofrecer vías de visado convenientes si quiere atraer a los mejores”, añadió.