China se perfila como líder en IA mientras EU mantiene regulaciones estrictas

Jensen Huang, director de Nvidia, señala que los menores costos de energía y regulaciones más flexibles en China podrían darle ventaja sobre Estados Unidos en el desarrollo de inteligencia artificial

China podría superar a Estados Unidos en la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) gracias a menores costos de energía y a regulaciones más flexibles, advirtió Jensen Huang, director general de Nvidia, durante la Cumbre sobre el Futuro de la IA del diario Financial Times.

Huang señaló que Occidente enfrenta obstáculos por el exceso de cautela y que se requiere un enfoque más optimista para impulsar los avances tecnológicos. Además, comparó las normas estadounidenses sobre IA, que podrían implicar hasta 50 nuevas regulaciones, con el modelo chino, que se beneficia de subsidios energéticos que abaratan el uso de alternativas locales a los chips de Nvidia.

En paralelo, Nvidia anunció esta semana la obtención de licencias de exportación de chips hacia Emiratos Árabes Unidos, a pesar de que la Administración de Donald Trump había indicado que no permitiría ventas de sus componentes más avanzados a China. La compañía informó que consiguió la licencia en septiembre, convirtiéndose en la primera empresa en recibir este tipo de permiso bajo la actual administración estadounidense, en un contexto donde Washington busca fortalecer lazos con Abu Dabi para contrarrestar la influencia china en el sector tecnológico en Oriente Medio.

La posible venta de chips Blackwell, diseñados para ofrecer capacidades de IA de alto rendimiento, a empresas chinas ha generado críticas en Washington, donde sectores críticos con Pekín temen que esta tecnología acelere el desarrollo militar y de inteligencia artificial del país asiático.