China supera las 5,300 empresas de IA y concentra el 15% mundial

Con más de 5,300 empresas dedicadas a la inteligencia artificial, China representa el 15% del total mundial y consolida su posición como potencia tecnológica

El número de empresas chinas dedicadas al desarrollo de inteligencia artificial (IA) superó las 5,300 en septiembre, lo que representa el 15% del total mundial, de acuerdo con datos de la Academia China de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CAICT).

El valor de la industria de IA en el país experimentó un incremento interanual del 24% en 2024, alcanzando más de 900,000 millones de yuanes, equivalentes a unos 126,414 millones de dólares.

Por sectores, los ingresos de las compañías enfocadas en infraestructura básica crecieron 54%, las dedicadas a arquitectura de modelos aumentaron 18%, y las de aplicaciones industriales avanzaron 13% durante el último año.

La CAICT destacó que el hardware inteligente integrado por teléfonos, computadoras y automóviles impulsados por IA está registrando un crecimiento acelerado en el mercado chino.

De acuerdo con datos presentados en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC) en julio pasado, China ha lanzado más de 1,500 modelos de gran escala, la mayor cifra a nivel mundial, lo que consolida su posición como potencia en el sector.

Esta expansión se inscribe en la competencia global por el liderazgo tecnológico, que ha llevado al gigante asiático a impulsar un plan de acción para la gobernanza internacional de la IA basado en cooperación y apertura, en contraste con la estrategia de Estados Unidos, enfocada en reducir regulaciones y promover su propio modelo de valores tecnológicos.