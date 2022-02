Cisco estima un pronóstico alcista para el trimestre actual

Cisco ofreció un pronóstico alcista para el trimestre actual, donde las ventas aumentarían entre 3% y 5%.

Esta estimación se compara con la proyección promedio de los analistas de un crecimiento de ingresos del 4% o 13.3 mil millones de dólares, según datos compilados por Bloomberg.

El director ejecutivo, Chuck Robbins, dijo de la compañía está experimentando una fuerte demanda de equipos en todos los negocios, impulsada por empresas que buscan actualizar su infraestructura.

De hecho, es más de lo que el mayor fabricante de equipos de redes informáticas puede gestionar. La empresa está inundada de pedidos que no puede cumplir debido a la escasez de componentes, un problema que afecta a las industrias en toda la economía.

‘Obtuvimos un sólido crecimiento de primera línea, combinado con márgenes y ganancias que excedieron los extremos altos de nuestra guía, a pesar de operar en un entorno inflacionario y con restricciones de suministro’, dijo Robbins en una conferencia telefónica con analistas.

La mayor parte de los ingresos de Cisco proviene del hardware, que sirve de columna vertebral de Internet y las redes informáticas corporativas.

La dependencia de las ventas de equipos ha hecho que la empresa sea vulnerable a la escasez de componentes electrónicos en toda la industria, lo que ha elevado sus costos y ha sido incapaz de enviar tantos productos como pedidos.

Cisco tiene ahora una cartera de pedidos de 14 mil millones, más del doble del nivel que tenía hace un año, y los pedidos crecieron más del 30% por tercer trimestre consecutivo.

La compañía espera una mejoría en la segunda mitad del año fiscal 2022, que finaliza en julio. La incapacidad de enviar el suficiente hardware, incluso está reduciendo los ingresos por software y servicios, porque parte de eso está relacionado con las ventas de dispositivos, añadió el director financiero Scott Herren.

La empresa también anunció un aumento de 15 mil millones de dólares en su programa de recompra de acciones, lo que eleva la autorización de recompra total a 18 mil millones de dólares.

La empresa revisó las categorías utilizadas en los informes de ganancias para reflejar los cambios en su negocio.

Las ventas en la unidad de Redes Seguras, que incluye hardware de red como conmutadores y enrutadores aumentaron un 7% a 5.9 mil millones de dólares en el trimestre.

Los ingresos por The Internet For The Future, que incluye redes ópticas y productos relacionados con 5G, aumentaron un 42% a 1,320 millones de dólares. Ambas unidades superaron las estimaciones de los analistas.

Hybrid Work, que incluye WebEx y otros productos de colaboración, disminuyó un 9% a 1,070 millones de dólares.

Los ingresos por servicios fueron de 3.370 millones de dólares, aproximadamente un 1% menos que el periodo del año anterior, y menos que la estimación promedio de 3,450 millones de dólares.