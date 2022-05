Cisco sufre grandes pérdidas en bolsa

Cisco preocupó a los inversionistas con una advertencia de que los bloqueos en China y otras interrupciones en el suministro impactaría en el crecimiento de las ventas en el trimestre actual, renovando preocupaciones más amplias sobre el gasto en tecnología en una economía inestable.

La perspectiva hizo que las acciones de la compañía cayeran hasta un 13% el jueves, la mayor caída desde marzo de 2020. El tropiezo pesó sobre las acciones de otras compañías de redes, asestando un nuevo golpe a un sector ya golpeado. Incluso antes de la última caída de Cisco, sus acciones cayeron un 24% este año.

La pregunta para gran parte de Wall Street era si el pronóstico de Cisco significaba que los clientes estaban recortando gastos, pero el gigante de equipos de red dijo que los problemas de suministro, y no un retroceso en los gastos que eran el principal problema.

‘Aunque estos números principales no se ven bien, hay una explicación muy simple’, dijo el director ejecutivo Chuck Robbins en una conferencia con analistas. ‘Los clientes no están señalando ningún cambio real en este momento. No hay un reflejo de los problemas de demanda en nuestra guía’.

Robbins reconoció que Cisco no estaba preparado para un cierre tan extenso de la producción en China, un movimiento desencadenado por la política Covid Zero del país.

‘No teníamos un plan para cerrar un país, entonces, se necesita tiempo para salir y crear esa resiliencia geográfica, pero nuestros equipos están trabajando en todo tipo de cosas en este momento’.

La compañía había pronosticado un crecimiento en el trimestre actual de alrededor del 6%. Dijo el miércoles que las ventas en realidad disminuirían entre 1% y un 5.5% en el periodo, que finaliza en julio. El pronóstico de ganancias de Cisco también estuvo por debajo de las predicciones de Wall Street.

Las acciones de Cisco cayeron hasta 39 dólares en las últimas operaciones. Eso siguió a una caída del 4.4% en las operaciones regulares del miércoles, lo que elevó las acciones a 48.36 dólares.

Como muchas empresas de tecnología, Cisco comenzó a cortar lazos con Rusia después de que ese país invadiera Ucrania a principios de este año.

La compañía dijo el miércoles que detener los negocios en Rusia y sus aliados Bielorrusia, le costó unos 200 millones de dólares en ingresos durante el tercer trimestre fiscal. Históricamente, la región, incluida Rusia, Bielorrusia y Ucrania, ha representado alrededor del 1% de las ventas totales.

Robbins insistió en que la demanda sigue siendo sólida. Dicho esto, la compañía no espera que la escasez de suministro se resuelva en el trimestre actual.

La incapacidad de obtener fuentes de alimentación de China le costó a Cisco 300 millones de dólares en ingresos en el primer tercer trimestre, dijeron los ejecutivos. E incluso cuando terminen los bloqueos en China, el problema no se resolverá de inmediato.

Cisco ha implementado una política de no cancelación en sus pedidos dentro de los 45 días posteriores a la fecha de envío, según el director financiero, Scott Herren.

Los clientes más pequeños, que tienden a ser los más rápidos en ajustar sus presupuestos de gastos, aumentaron los pedidos en un 19%.

El crecimiento y la baja tasa general de cancelaciones dan confianza al empresario de que no haya problemas de demanda subyacentes, dijo Herren en una entrevista.

Bajo el mando de Robbins, Cisco ha estado tratando de estimular el crecimiento con hardware actualizado, así como con nuevos servicios y software. La esperanza es hacer que el antiguo rey de los equipos de redes dependan menos de las ventas y de equipos únicos.

Sin señales de que los pedidos realmente se estén desacelerando, Wall Street puede estar reaccionando de forma exagerada a las cifras de Cisco, dijo Heger.