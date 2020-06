¿Cómo se explica el fenómeno de Zoom en tiempos de COVID-19?

Entrevista con Derek Pando, international & Partner Marketing de Zoom.

¿Cómo se explica el éxito del fenómeno Zoom en tan poco tiempo?

A medida que las comunicaciones de video se vuelven más populares y accesibles, sentimos la responsabilidad de ayudar donde podamos. Durante la pandemia de COVID-19, estamos trabajando las 24 horas para garantizar que las personas, las empresas, las escuelas y otras organizaciones de todo el mundo puedan mantenerse conectadas y operativas.

Zoom ha experimentado un crecimiento muy significativo y en los últimos meses han surgido nuevas formas de usar la aplicación. El uso se disparó de la noche a la mañana, superando con creces lo que se esperaba cuando anunció por primera vez su de ayudar durante la contingencia sanitaria mundial a fines de febrero.

Para poner este crecimiento en contexto, a fines de diciembre del año pasado, el número máximo de participantes de la reunión diaria, tanto gratuitos como pagados, celebrados en Zoom fue de aproximadamente 10 millones. En marzo de este año, llegó a más de 200 millones de participantes de la reunión diaria, y en abril, el número llegó a 300 millones de participantes de la reunión diaria, tanto gratuitos como de pago.

Aparentemente, Zoom se ha vuelto viral, es decir, está creciendo a partir del impulso de los propios usuarios. ¿Hay algún límite en la capacidad de procesamiento?

Nuestra arquitectura está construida para manejar estos niveles crecientes de actividad. Nuestra plataforma de comunicaciones unificadas está diseñada desde cero para abordar el aspecto tecnológicamente más difícil de las comunicaciones: el video.

Específicamente:

Operamos nuestros propios centros de datos globales (ubicación conjunta) en 17 ubicaciones en todo el mundo, brindando un control y flexibilidad significativos a la hora de enrutar nuestro tráfico de audio y video.

Hemos diseñado la plataforma de tal manera que, en caso de restricciones de capacidad en el centro de datos más cercano a un usuario, el tráfico adicional se enrute a uno de nuestros otros centros de datos.

En caso de una demanda extraordinaria de servicio, tenemos la capacidad de acceder e implementar decenas de miles de servidores adicionales en cuestión de horas, y en total cumplimiento con nuestra política de privacidad, para escalar sin problemas y sin impacto para nuestros usuarios.

¿Cuáles son las áreas de oportunidad para que Zoom desarrolle su oferta al mercado?

Dada la rapidez con que nuestra plataforma se adapta cada día para abordar mejor a todos estos nuevos usuarios, no queremos especular demasiado sobre lo que depara el futuro.

Por ahora, estamos enfocados en ayudar a tantas personas y empresas como podamos para estar conectados, ya sean hospitales, escuelas, instituciones financieras, gobiernos o usuarios que buscan mantenerse en contacto con colegas, amigos y familiares.

Estamos entrando en una nueva era para cada elemento de nuestra vida y trabajo y estamos comprometidos a hacer nuestra parte para ayudar, no solo durante este momento difícil, sino también a medida que avanzamos.

Cuando los empleados no pueden llegar a la oficina y los equipos no pueden viajar para ver a los clientes, queremos proporcionar una plataforma para que las empresas continúen siendo productivas. También creemos que es importante brindar apoyo, por lo que ofrecemos sesiones de información, capacitación en salud mental y recursos a pedido para que cualquiera los use.

¿Qué segmentos del mercado serán los que concentren el uso de Zoom?

Actualmente, en todo el mundo, 2,000 instituciones que abarcan desde las compañías de servicios financieros más grandes del mundo hasta los principales proveedores de telecomunicaciones, agencias gubernamentales, universidades, prácticas de salud y telemedicina, utilizan nuestra plataforma diariamente para comunicarse y llevar a cabo sus diversas agendas.

Nos emociona saber la impresionante cantidad de formas e imaginación en que las personas y las pequeñas empresas utilizan nuestra plataforma, desde instructores de fitness hasta tutoriales y planificación de eventos. Estamos impulsando la economía al ayudar a los equipos a mantenerse siempre conectados y trabajando.

¿En qué tipo de actividades empresariales o institucionales tendrá Zoom la mayor demanda?

No queremos especular demasiado sobre lo que depara el futuro, pero ahora está claro que las empresas se dan cuenta del potencial y las posibilidades que las herramientas digitales le han dado al modelo de trabajo, y esto debería impactar el mercado en el futuro.

La tecnología puede ayudar a los empleados de muchos segmentos a trabajar en casa o fuera de ella. Esta es una nueva tendencia. Nadie tenía esta percepción antes, pero ahora todos se han dado cuenta de que funciona. Es por eso que Zoom será la nueva corriente principal, con muchos casos de uso diferentes en una diversidad de industrias.

¿Cómo han afectado al crecimiento y la reputación de Zoom los comentarios sobre las violaciones de seguridad?

Tomamos muy en serio la seguridad del usuario. Una gran cantidad de instituciones globales, que van desde las compañías de servicios financieros y proveedores de telecomunicaciones más grandes del mundo hasta organizaciones no gubernamentales e instituciones gubernamentales, han realizado extensas revisiones de seguridad de nuestras diferentes capas de usuarios, redes y centros de datos y continúan usando Zoom para la mayoría o todos sus servicios y necesidades de comunicaciones unificadas.

Recientemente, actualizamos varias configuraciones predeterminadas y funciones adicionales para ayudar a los anfitriones a acceder más fácilmente a los controles de seguridad en la reunión, incluido el control del uso compartido de pantalla, la eliminación y el informe de los participantes, y el bloqueo de reuniones, entre otras acciones.

También hemos estado asesorando a los usuarios sobre las mejores prácticas de seguridad para organizar sus reuniones, incluida la recomendación de que los usuarios eviten compartir públicamente enlaces y contraseñas para reuniones privadas en sitios web, redes sociales u otros foros públicos, y alentamos a cualquier persona que organice a gran escala o eventos públicos utilizando nuestra solución de webinar.

En otras palabras, estamos guiando a nuestros usuarios a aprovechar al máximo la plataforma, garantizando la seguridad de su información y la estabilidad del sistema, para que se sientan tranquilos y seguros al usar nuestra aplicación.

¿Cuáles han sido las fallas de seguridad y qué medidas de solución ha tomado Zoom para resolver el problema?

Recibimos informes de participantes no deseados de la reunión. Para resolver este problema, creamos nuevas funciones, como el ícono de Seguridad, y ajustamos la configuración de las funciones existentes, como salas de espera y contraseñas de reuniones, que también estarán habilitadas de manera predeterminada para los usuarios inscritos en nuestro programa K-12. como nuestro programa gratuito de usuarios básicos y usuarios individuales.

Hemos guiado a los usuarios sobre las mejores prácticas de seguridad para organizar sus reuniones, incluida la recomendación de que eviten compartir públicamente enlaces y contraseñas para reuniones privadas en sitios web, redes sociales u otros foros públicos, y alentamos a cualquiera a organizar a gran escala o público eventos para usar nuestra solución de webinar.

También presentamos un plan de 90 días el 1 de abril con los pasos que tomará para fortalecer aún más las iniciativas clave de privacidad y seguridad. Durante el período, la compañía lanzó la versión 5.0, que incluye una serie de nuevas mejoras de privacidad y seguridad, y anunció una serie de actualizaciones a su plataforma, incluidas las actualizaciones relacionadas con el cifrado, el enrutamiento de datos, las capacidades mejoradas de contraseña y otras características de seguridad mejoradas.

La compañía también formó un Consejo CISO y una Junta Asesora, que incluye líderes de seguridad de todas las industrias; y Alex Stamos, un experto en ciberseguridad ampliamente respetado, se unió como asesor externo para ayudar con la revisión integral de seguridad de la plataforma.

También informamos sobre la adquisición de Keybase, que marca un paso clave para nosotros a medida que intentamos crear una plataforma de comunicaciones de video verdaderamente privada que pueda escalar a cientos de millones de participantes, al tiempo que tiene la flexibilidad de admitir una amplia variedad de usos.

Continuamos utilizando tecnología de cifrado en la plataforma para todos los usuarios. Actualmente, uno de los estándares de cifrado más seguros en uso, el cifrado AES 256-bit GCM, está habilitado en todo el sistema y disponible para todos los usuarios, tanto gratuitos como de pago. Y nos emociona anunciar que ofreceremos cifrado de extremo a extremo (End-to-End) para todos los usuarios, tanto gratuitos como de pago, como una función avanzada sin costo adicional.

Los usuarios gratuitos que deseen acceder al cifrado de extremo a extremo participarán en un proceso único para verificar su cuenta, como verificar un número de teléfono a través de un mensaje de texto. Planeamos comenzar la versión beta de la función E2EE en julio de 2020.

También, actualizamos nuestra política de privacidad para hacerla más clara, explícita y transparente. Recopilamos de las personas que usan la plataforma solo los datos necesarios para proporcionar el servicio y garantizar que se entregue de manera efectiva en una amplia variedad de configuraciones en las que los usuarios pueden estar operando. Estos datos incluyen información técnica básica, como la dirección IP del usuario, los detalles del sistema operativo y los detalles del dispositivo.

Hemos implementado acciones para proteger la privacidad de los usuarios, que incluye controles robustos y validados para evitar el acceso no autorizado a cualquier contenido que los usuarios compartan durante las reuniones, incluidos, entre otros, el contenido de video, audio y chat de esas reuniones.

El plan de 90 días se puede encontrar en el Mensaje del 1 de abril de Eric Yuan para Usuarios Zoom. La última actualización del plan se puede encontrar aquí: Plan de Seguridad de 90 dias. Reporte del 17 de junio.

Para promover los esfuerzos de orientación a los usuarios de la compañía, los miércoles organizamos seminarios web semanales para proporcionar actualizaciones de privacidad y seguridad a la comunidad. El seminario web también se transmite en vivo en nuestro canal de YouTube.